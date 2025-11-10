La actriz Kaley Cuoco fue una de las invitadas a la gala Baby2Baby y deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro al posar en la alfombra verde, instalada en el Pacific Design Center de Los Ángeles, California.

El vestido de la estrella tenía dos finos tirantes y estaba repleto de piedras brillantes en el contorno. Usó un cinturón alrededor de la cintura y llevó una cartera negra a juego. Como accesorios, llevó pulseras brillantes, anillos y aretes de cristales.

Cuoco, de 39 años de edad, lució su belleza con un maquillaje de apariencia natural, destacado con un delineado negro cat eye, rubor en los párpados y labial de apariencia satinada.

Kaley Cuoco/AFP

Kaley Cuoco/AFP

Baby2Baby, fundada en 2011, es una organización sin fines de lucro que “proporciona pañales, ropa y otros artículos de primera necesidad a niños necesitados de todo Estados Unidos”.

Otras estrellas presentes en la gala fueron Jessica Alba, Demi Lovato y Paris Hilton, entre otras.

Kaley Cuoco/AFP

Actualmente, Kaley Cuoco disfruta de su faceta como madre. Fue vista, junto a su prometido Tom Pelphrey, llevando a su hija Matilda a recoger calabazas en otoño.

“¿De verdad es otoño si no te tomas fotos como esta? Mi adorable familia, no puedo con tanta ternura y yo siempre intentando conseguir la foto perfecta jajaja”, escribió la estrella de The Big Bang Theory.

Cuoco y el actor de Ozark dieron la bienvenida a Matilda en marzo de 2023 y se comprometieron en agosto de 2024.

El mes pasado, Cuoco habló con la revista People sobre si veía a Matilda convirtiéndose en actriz como sus padres. “Tom y yo nos reímos porque pensamos que es una pésima actriz. Finge llorar, y la vemos venir”, bromeó.

“Le dijimos: 'No, no te vas a salir con la tuya, jovencita. Vas a tener que demostrar que eres mejor actriz que eso'”, añadió. Matilda asiste constantemente a sets de televisión por el trabajo de sus padres.

Kaley está por definir más proyectos en Hollywood. Reveló que estuvo en shock después de haber finalizado The Big Bang Theory tras 12 temporadas y que no recordaba su vida antes del show, pero afortunadamente obtuvo el papel principal en The Flight Attendant poco después lo que le ayudó a seguir con su carrera y a confiar en sí misma.