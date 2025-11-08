Tal parece que la reina Isabel II no quería que el príncipe William fuera rey, así lo dejó al descubierto la más reciente información que salió a la luz, en la que se evidenció el temor que tuvo la fallecida soberana de que su nieto ascendiera al trono. De acuerdo con las declaraciones, una de las razones que llevó a Isabel II a pensar de esta forma fue que consideraba que el hijo mayor de Diana y Carlos "sólo quería ser famoso".

Mucho se ha hablado de la popularidad que tiene el príncipe William en Reino Unido: miles de personas lo admiran, quieren y siguen debido a su personalidad, responsabilidad y sentido del humor, rasgos que ha mostrado cada vez más al público en los últimos años.

Sin embargo, había a alguien a quien no le gustaron estas actitudes del príncipe de Gales y esa persona fue a la fallecida reina Isabel II: el biógrafo real Robert Jobson publicó en su libro “The Windsor Legacy”, que la soberana estaba preocupada de que William, de 43 años, pudiera permitir que la fama y la popularidad eclipsaran su sentido del deber real.

De acuerdo con el experto, la reina Isabel murió temiendo que su nieto se convirtiera en un "monarca famoso" en lugar de un “soberano obediente”, así lo reportó RadarOnline. La soberana tenía claro que el servicio siempre debe anteponerse al interés personal.

Robert Jobson dijo: "Aunque quería mucho a William y admiraba sus cualidades, confesó a personas cercanas que temía que se convirtiera en un ‘monarca famoso’ en lugar de un monarca entregado a la causa”.

Añadió que sus dudas se forjaron a raíz de una serie de incidentes ocurridos en sus últimos años de vida, incluyendo momentos en los que sintió que el príncipe de Gales era “demasiado rígido” y que aún no estaba preparado para las exigencias de la realeza.

Uno de esos momentos que preocupó a la reina sucedió en julio de 2022, cuando inauguró una nueva instalación de 29 camas en el Thames Hospice; para dicho evento le pidió a William que la sustituyera y él se negó, alegando compromisos familiares. Tal respuesta dejó decepcionada e irritada a Isabel II. “Se dice que ella se burló: ‘¿No es para eso que están las niñeras y los policías?’”, narró Jobson.

Por su parte, un empleado de la realeza contó a RadarOnline: “La reina adoraba a William, pero le preocupaba que a veces tratara sus deberes reales como un trabajo con horario fijo, en lugar de una vocación. A menudo decía que ser soberano no se trata de comodidad, sino de constancia (…) murió preocupada porque temía que Guillermo simplemente quisiera convertirse en un rey famoso y que fuera bastante perezoso”.