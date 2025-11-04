Un amigo de la universidad del príncipe William y Kate Middleton falleció a los 45 años tras caer de desde la azotea de un bar ubicado en un hotel de Londres, Inglaterra.

De acuerdo con US magazine, el hombre fue identificado como Ben Duncan, cuya muerte ocurrió la noche del pasado jueves 30 de octubre.

¿Cómo murió Ben Duncan, el amigo de los príncipes de Gales?

Los reportes de medios británicos indicaron que oficiales de la Policía Metropolitana de Londres atendieron un reporte cerca de las 11:00 de la noche del pasado jueves en el que se advertía que había una persona en el techo de un inmueble de siete pisos, ubicado en Cockspur Street, Westminster.

Tiempo después se informó que el sujeto habría caído, por lo que un equipo de emergencias lo atendió en el lugar, pero instantes después revelaron su deceso.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que los paramédicos implementaron los protocolos para atender estos casos de emergencia y mencionaron: " Su muerte es inesperada, pero no sospechosa ".

¿Quién era Ben Duncan, ex integrante de Big Brother UK?

US magazine precisó que Ben Duncan no fue un amigo cercano del príncipe William, pero que sí perteneció al grupo de amistades de la pareja en mientras los tres estudiaron en la Universidad de St Andrews.

Our thoughts go out to the family and friends of former Big Brother 11 housemate, Ben Duncan who passed away recently at the age of 45 🖤 #BBUK pic.twitter.com/QRug8KfZ3f — Big Blagger (@bigblagger) November 4, 2025

En diversas entrevistas que concedió a medios británicos, Duncan reveló que presenció el momento en que el heredero al trono vio por primera vez a Kate Middleton

"Ella pasó junto a él de camino a la pasarela y las cosas nunca volvieron a ser las mismas: toda la historia de la monarquía había sido alterada", reveló.

Benjamin Duncan formó parte de varios realities shows británicos en los que habló sobre su estilo de vida despreocupado y contó parte de su vida universitaria.

Entre los proyectos de televisión en los que participó están:

Big Brother, en 2010

Come Dine With Me

Ladette to Lady

Celebrity Coach Trip