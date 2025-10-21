Meghan Markle revive su pelea con Kate Middleton y se lanza con todo contra ella: la duquesa de Sussex está convencida de que su fracaso en Netflix y en otros proyectos es por culpa de la esposa del príncipe William, ya que ella estaría detrás de una campaña para sabotear su carrera. “No soporta la idea de que prospere por mí misma”, es lo que la duquesa le dice a sus personas más allegadas.

La enemistad de Kate Middleton con Meghan Markle crece y podría ser determinante para que no suceda una reconciliación entre los Sussex y la familia real; varios expertos de la monarquía británica creen que, si ellas no saben arreglar sus diferencias, es casi un hecho que la realeza jamás volverá a aceptar de vuelta al príncipe Harry y a su familia.

Es por eso por lo que su mala relación preocupa, pero Meghan no toma en cuenta dicha situación, al menos así lo ha revelado una fuente a RadarOnline, quien señaló que la exactriz está “furiosa y paranoica”, todo esto debido a la mala recepción que tuvo su serie de Netflix “With Love, Meghan”, la cual se colocó en los últimos lugares de audiencia.

De acuerdo con el informante, la esposa del príncipe Harry cree que el Palacio de Buckingham, particularmente Kate, está detrás de una campaña mediática para dañar su reputación y, por consiguiente, su carrera, que está retomando y la cual no ha despuntado hasta ahora.

“Meghan está furiosa (…) está segura de que hay un plan organizado para derrocarla, y está convencida de que proviene directamente del Palacio (…) ha estado contando a sus amigos que la realeza, en particular Kate Middleton, está usando sus contactos mediáticos para sabotear discretamente su trabajo. Para ella, nada de esto es casualidad”, señaló.

La fuente añadió: “No acepta que las críticas tengan algo que ver con el programa en sí. Está convencida de que es la misma maquinaria real la que está en juego: sembrando historias y alimentando la cobertura negativa”. Es así como la duquesa de Sussex le habría dicho a Harry que gente del Palacio de Buckingham, en especial Kate, “está desesperada por verla fracasar porque no pueden soportar la idea de que prospere por sí sola”.

Este rumor circula ahora que Netflix renovó su acuerdo con Meghan y Harry bajo nuevos términos, los cuales le dan a la plataforma el derecho de rechazar proyectos futuros; estas pautas surgen luego de que la serie de Meghan no tuviera el éxito esperado a pesar de la intensa promoción que se hizo en redes sociales; mismo caso con el duque de Sussex y su serie "Polo", la cual se posicionó más abajo que la de su esposa.