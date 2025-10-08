Las redes sociales y los fanáticos de la realeza están realmente furiosos con Meghan Markle luego de que fue evidenciada en un video en el que se observa que se burla de una modelo que tropezó mientras se encontraba desfilando en la Semana de la Moda de París. La acción de la duquesa de Sussex fue señalada de insensible y miles de internautas dijeron que era una "mala persona" por reírse de la ‘desgracia’ de los demás.

Apenas Meghan se encuentra lidiando con la polémica que se generó luego de que grabara un video en el lugar en el que murió la princesa Diana, cuando ya surgió otro escándalo que involucra a la duquesa y que nuevamente cuestiona su forma de ser.

Las redes sociales aseguran que, aunque Meghan trata de mostrarse cariñosa, cálida y amable en su serie “With Love, Meghan” o en eventos de caridad, la realidad es que es todo lo contrario y esto habría quedado al descubierto con su reacción cuando una modelo casi se cae en la pasarela.

El video que circula en redes muestra a la esposa del príncipe Harry en primera fila del desfile de Balenciaga observando el paso de las modelos, cuando, según testigos, una de las jóvenes tropieza, lo que provocó que Meghan se riera. En ese momento, la duquesa volteó a ver a su acompañante, pero a éste no le dio gracia lo sucedido por lo que no se rio ni le hizo caso.

Ante esta fría respuesta, Meghan borró la sonrisa de su rostro y se puso seria automáticamente. Charlotte Griffiths, editora general del Mail on Sunday, comentó a GB News sobre lo sucedido: “Para ser sincera, parecía un poco fuera de lugar en París. Parecía un poco nerviosa. En un momento dado, se sentó en la primera fila y una modelo tropezó. Se echó a reír a carcajadas. Y luego, obviamente, se dio cuenta de que había sido una crueldad, así que, en cierto modo, lo disimuló”.

Leave it to Meghan Markle to be the only one to laugh when a model walking the Balenciaga show has a trip up



Reminds me of that time Meghan Markle laughed at an Autistic woman singing the Canadian National Anthem at the Canucks game pic.twitter.com/lgjH7YC2pW — MeghansMole©️ (@MeghansMole) October 5, 2025

Un representante de Meghan Markle dijo que ella no se estaba riendo de la modelo. En redes sociales, los internautas también aseguraron que esa no era la primera vez que Meghan se burlaba de otras personas en público; señalaron que en años anteriores se rio de una caída de la hija de Kate Middleton; también indicaron que se burló de una cantante autista en la Noche de Concientización sobre el Autismo.