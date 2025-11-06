TE RECOMENDAMOS
Luego de varios reportes sobre que sus negocios habían fracasado en California, Meghan Markle regresa a la actuación después de ocho años de haber abandonado la industria para enfocarse en su matrimonio con el príncipe Harry.
De acuerdo con los informes, la duquesa de Sussex regresó a los estudios de grabación para una aparición especial en la película Close Personal Friends, junto a celebridades como Lily Collins, Jack Quaid y Brie Larson.
Una fuente cercana a la producción de Amazon MGM Studios le halagó a la duquesa luego de presentarse en el set de grabación para interpretarse a sí misma en el próximo filme. “Meghan estuvo hoy en el set (...) Se veía muy relajada”, apuntó el insider. Y agregó: “Se presentó con todos, y fue muy dulce y sencilla”.
Según trascendió, Meghan regresará a la industria de la actuación luego de iniciar una nueva vida como parte de la familia real británica al casarse con Harry. En 2020 regresó a Los Ángeles, pero para emprender sus múltiples negocios y proyectos como su marca de estilo de vida As Ever y sus series con Netflix.
Precisamente, según cuentan informantes cercanos, Markle ha tenido problemas con su carrera como empresaria y celebridad de estilo de vida, por lo que recurrió a la actuación de nueva cuenta.
“Este es un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a hacer lo que realmente ama”, reveló una fuente del estudio a los medios estadounidenses.
“La han inundado de ofertas, pero esta le pareció la adecuada”, reveló la fuente. “Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al ruedo y ver si disfruta de regresar a los sets de filmación”, agregó.
“Todos los involucrados están muy emocionados y han jurado guardar secreto sobre su participación”, reveló.
En cuanto al príncipe, la fuente dijo que apoyaba a su esposa, a pesar de los rumores de divorcio y de que él quiere regresar a Reino Unido con su familia y recuperar lo que perdió al separarse de la institución: “El príncipe Harry, por supuesto, la apoya muchísimo y, sencillamente, quiere que Meghan haga lo que la haga feliz”.
Recientemente, la duquesa dijo que no volvería a la actuación, pero dejó abierta la posibilidad de que ocurrirá su regreso: “He terminado. Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es no volver a mi antigua carrera en absoluto”.
