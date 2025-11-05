La cantante Lily Allen sorprendió con uno de sus atuendos más atrevidos al pisar la alfombra blanca de los premios CFDA, el pasado lunes por la noche.

La intérprete de Smile deslumbró ataviada con un conjunto blanco, compuesto por un diminuto top under boob de satén y encaje blanco; además de una falda larga con encaje semitransparente y una capa a juego.

Completó su outfit con zapatos de tacón en punta y mostró la belleza de su rostro con un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, labial nude, delineado negro en los ojos y rubor en los pómulos.

Sus estilistas peinaron su cabellera en un moño y ella llevó su flequillo distintivo. Elevó el conjunto con joyería de oro.

Lily Allen. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Lily Allen, de 40 años, se veía de muy buen humor mientras posaba con gran estilo en el evento celebrado en el Museo Americano de Historia Natural.

Los CFDA Fashion Awards son los premios otorgados anualmente por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), una asociación sin fines de lucro fundada en 1962 que agrupa a los principales diseñadores de moda, joyería y accesorios de Estados Unidos.

Lily Allen. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Son considerados los “Oscars de la moda estadounidense”. Reconocen la excelencia en el diseño de moda en diversas categorías como: Diseñador del año en moda femenina, diseñador del año en moda masculina, diseñador de accesorios del año, talento emergente e ícono de la moda.

También se otorgan premios especiales como el Positive Change Award, el Innovation Award, y reconocimientos internacionales.

Lilly Allen se presenta a los CFDA luego de su ruptura amorosa con el actor David Harbour en diciembre de 2024 y del lanzamiento de su nuevo álbum, que trata sobre la infidelidad que vivió y su separación.

La cantante aborda la infidelidad de David con la letra: “No puedo confiar en nada de lo que sale de su boca”. En la canción, Tennis, Lily menciona a una mujer, sobre la cual interroga a su pareja después de ver un mensaje de texto suyo en su teléfono.

A David Harbour se le acusó de tener múltiples aventuras, incluyendo una relación extramatrimonial de tres años con una diseñadora de vestuario llamada Natalie Tippett.

En su canción “Just Enough”, Lily aborda el desinterés de su exmarido y también señala que la hizo plantearse si debía someterse a un lifting facial, y de cómo se sintió “demacrada” tras sus críticas.

En la canción Madeline, dice: “¿Hablan alguna vez de mí? ¿Te ha dicho que no me quiere? Apuesto a que te dice que te quiere, que me he hecho vieja, fea”.

Todo esto sucede cuando el medio Mail On Sunday revela que David se enfrentó a una investigación interna después de que la actriz Millie Bobby Brown, de 21 años, supuestamente se quejara de su comportamiento hacia ella antes de filmar la última temporada de Stranger Things.