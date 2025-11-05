Alicia Machado, Miss Universo 1996, explotó contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, luego de que este agrediera verbalmente a Fátima Bosch, Miss México, durante la ceremonia de bandas.

La exreina de belleza venezolana no se quedó callada y se sumó a la indignación internacional que causó el video que se viralizó al arranque de esta semana donde se muestra al frente de un salón al director del certamen discutiendo con la concursante tabasqueña por unos posteos en redes social.

La tensión subió a tal grado que Nawat terminó insultado a Miss México llamándola "cabeza hueca" y "tonta", además de cuestionar su capacidad de decisión, hecho que provocó que Fátima no se quedara callada y le exigiera respeto.

En breve, el video sacudió al mundo del entretenimiento y a varias exconcursantes que años atrás desfilaron en la pasarela de Miss Universo, como Lupita Jones, Jacqueline Bracamontes y Ximena Navarrete.

Por su parte, Alicia Machado fue contundente con su postura sobre el trato que recibió la tabasqueña y exigió el despido Nawat Itsaragrisil, aunque reconoció no conocerlo, terminó por descalificarlo.

"Espero que al cabecemachete este, al chino este inmundo, misógino, patán, que no me interesa quién es, espero lo corran y no volver a saber de él nunca más.

"Porque a los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, los latinos se respetan, las personas se respetan, las mujeres se respetan ", sentenció en un video difundido en redes sociales.

Alicia Machado no sólo alzó la voz para mostrarse empática con Fátima Bosch, también para exhortar a los organizadores de Miss Universo usar el certamen de belleza como una plataforma para promover la equidad de género y a que las participantes vuelvan a tener un trabajo diplomático durante su reinado.

La están acabando, diciéndole de todo a Alicia Machado tras sus fuertes declaraciones sobre Tailandia y su cultura por lo sucedido entre Nawat y la candidata de México. pic.twitter.com/9CsJMTM72E — Miss Coronas (@miss_coronas) November 5, 2025

"El próximo año fíjense mejor a qué país van a llevar el concurso donde se pueda lograr el objetivo, el único objetivo que le queda a la organización, para lo único que va a servir la Miss Universo es para pelear por los derechos y la igualdad de género en el mundo".

"La Miss Universo tiene que volver a tener un trabajo diplomático importante, porque si no, ¿para qué siguen haciendo el concurso?", cuestionó Machado, quien ganó la corona en 1996 representando a Venezuela.