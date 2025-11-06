Sydney Sweeney elevó la temperatura en Nueva York después de grabar el reciente episodio del programa nocturno The Late Show With Stephen Colbert. La estrella, de 28 años, fue vista desafiando las bajas temperaturas de la ciudad con un pequeño vestido negro, similar al “vestido de la venganza” que Lady Di usó tras la confirmación de la infidelidad de Carlos con Camila, en 1994.

La estrella de Euphoria cautivó a propios y extraños con un minivestido negro con hombros descubiertos que realzaba su figura de reloj de arena. La prenda contó con escote elevado y ajuste en la cintura.

Completó su atuendo con elegantes tacones y medias negras transparentes, un bolso negro y finas gafas de sol, además de anillos de diamantes y pendientes a juego.

Sydney Sweeney presumió su nuevo corte de cabello con un peinado bob voluminoso peinado de lado, muy al estilo de los 2000.

La también modelo se lució radiante y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial durazno, blush rosado, párpados ahumados y un fino cat line.

Su aparición en público se produce después de que Sydney protagonizara una fuerte discusión con su exprometido Jonathan Davino, de 42 años, cuando salió a cenar con el representante y productor Scooter Braun, de 44 años, con quien actualmente está saliendo la celebridad.

De acuerdo con los informes, la expareja se reencontró en California luego de haber roto su compromiso hace ocho meses.

Hace apenas unas semanas, Davino le afirmó al Daily Mail que él y Sweeney "seguían siendo amigos", antes de añadir entre risas que las cosas seguían siendo "complicadas". entre ambos tras finalizar su compromiso.

Testigos afirman que Sweeney y Davino fueron vistos en Giorgio Baldi, Santa Mónica, California, recientemente.

Al parecer la actriz subió al auto de Davino para hablar con él; los testigos afirmaron que después de esto, Sydney comenzó a alzar la voz y a pedirle que la dejara en paz. Ella dijo: “No te creo. Por favor, vete. Déjame en paz”.

En medio de la polémica, Sydney está disfrutando de su romance con Braun, con quien comenzó a salir este verano, después de conocerse en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.