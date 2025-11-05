Como pocas veces, Hailey Bieber se dejó ver con su esposo Justin Bieber feliz, compartiendo gestos románticos, luego de rumores de problemas de pareja y divorcio. Esto ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de Kendall Jenner.

El cantante de Baby compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece besando a Hailey y abrazándola por debajo de la espalda, frente a un letrero de Feliz Cumpleaños, Kendall, en la playa.

LEE MÁS: Lilly Allen sorprende con atrevido conjunto under boob en la gala de CFDA

En la imagen, la modelo aparece abrazando por el cuello a Justin y dándole un beso en la comisura de la boca. Hailey se dejó fotografías ataviada con un glamoroso minivestido de cuello halter, con estampado de leopardo.

Se dejó ver con maquillaje en tonos naturales y con su cabellera color chocolate alborotada en mechones ondulados. Por su parte, Justin posó ataviado con pantalones cargo color beige y una playera sin mangas.

NO TE PIERDAS: Meghan Markle se aleja de Beatriz y Eugenia tras escándalo del expríncipe Andrés; no quiere que Harry se acerque a ellas

Kendall Jenner organizó el lunes por la noche una impresionante fiesta playera en la isla de Mustique, en el Caribe para celebrar a lo grande su cumpleaños número 30.

Entre los famosos invitados se encontraban los Bieber, la modelo Justine Skye y la familia Kardashian-Jenner: su madre, Kris Jenner, y sus hermanas Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kylie Jenner, Kourtney y su familia no estuvieron presentes en la celebración.

Justin y Hailey Bieber parecen estar disfrutando de un buen momento en su matrimonio, superando algunos desafíos que enfrentaron a principios de año, incluidos los rumores de separación y de problemas mentales por parte de él.

Recientemente, el cantante de Daisies admitió haber tenido un momento tenso con Hailey durante el nacimiento de su hijo, Jack Blues. Bieber explicó el mes pasado a través de una transmisión en Twitch que sintió que la doula, la persona que ayudó a Hailey en el nacimiento de su primogénito, lo estaba “dejando de lado” cuando él sentía la “necesidad de consolar” a su esposa.

“Es instintivo ser padre y estar ahí”, explicó señalando que él quería “estar presente” en todo el proceso del parto hasta tener a su hijo en brazos.

Mientras la pareja disfruta de su reconciliación y lucha por su matrimonio, cada uno tiene sus ocupaciones individuales profesionalmente hablando: Hailey dirige su empresa de belleza Rhode y trabaja como modelo profesional con marcas de lujo, Justin prepara su presentación estelar en Coachella 2026, donde se convertirá en el cantante mejor pagado en la historia del festival.