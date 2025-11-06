La modelo Kendall Jenner sorprendió a sus 285 millones de seguidores en Instagram al compartir una sesión fotográfica, con motivo de su cumpleaños número 30, celebrado el pasado 3 de noviembre.

La estrella presumió su figura irreal ataviada con un diminuto bikini negro “de infarto” que dejó a la vista sus piernas largas y abdomen plano. Apostó por el estilo under boob, pero en otras fotografías posó en topless, únicamente cubierta por sus manos y la arena.

Kendall Jenner festejó su cumpleaños en la playa. Las fotografías la muestran en escenarios paradisíacos, rodeada por el azul turquesa del mar y la arena blanca.

También presumió que estuvo acompañada por sus seres más queridos, como sus hermanas Kylie, Kim y Khloé Kardashian. Asimismo por su madre Kris Jenner y amigos, como Hailey y Justin Bieber.

Para este viaje festivo, la magnate del tequila viajó con todos los lujos, disfrutando de una sesión de mascarillas faciales con amigos en un jet privado.

Khloé Kardashian le escribió en Instagram: “Para mi hermanita, mi niña para siempre, ¡feliz cumpleaños número 30! No puedo creer que tengas treinta años. Parece imposible y, sin embargo, aquí estás; más radiante, centrada y maravillosamente tú misma que nunca”.

“Algo que siempre he admirado y respetado de ti es la profundidad y la autenticidad con la que vives tu verdad. En un mundo donde tantos intentan encajar o complacer a los demás, tú siempre has sido tú misma. Sin esfuerzo, con valentía, auténticamente TÚ. Haces lo que te llena de alegría y, aun así, te mueves por la vida con un espíritu generoso y desinteresado”. añadió.

A sus 30 años, Kendall Jenner ha construido una carrera sólida en una industria que, aunque glamorosa por fuera, puede ser implacable por dentro. En más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrenta como modelo, incluyendo la soledad que a menudo acompaña su estilo de vida.

En el pódcast Anything Goes de Emma Chamberlain, Kendall Jenner confesó que, a pesar de sentirse afortunada por las oportunidades que ha tenido, también ha lidiado con momentos de agotamiento y decepción profesional.

Uno de los aspectos más humanos que ha compartido es su lucha contra la ansiedad. En entrevistas recientes, ha descrito noches oscuras en las que, lejos de casa y rodeada de desconocidos, ha llorado hasta quedarse dormida. “Me siento muy sola”, admitió, revelando una faceta vulnerable que contrasta con la imagen perfecta que suele proyectar en redes sociales.

En una conversación con Vogue, Kendall fue aún más honesta: dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y que no ve razón para ocultarlo.

“Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”, expresó. A pesar de sentirse estable en su carrera, reconoce que hay días en los que simplemente no puede con todo, y que levantarse a trabajar en sus proyectos requiere un esfuerzo emocional considerable.