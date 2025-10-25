Kate Middleton no olvida ni perdona todo lo que ha dicho y hecho Meghan Markle desde que renunció a sus deberes reales y se fue a vivir con Harry a Estados Unidos; se dio a conocer que la princesa de Gales estaría dispuesta a permitir que su cuñado vuelva a la familia real, pero no así su esposa; de acuerdo con la princesa de Gales, la exactriz de “Suits” no es bienvenida de vuelta.

En el Palacio de Buckingham no se habla de otra cosa que no sea el posible regreso del príncipe Harry a la realeza británica, sobre todo ahora, que el hijo menor de la princesa Diana y el rey Carlos III ha vuelto a acercarse debido al delicado estado de salud de su padre.

Si bien, el príncipe William no está convencido de aceptar de vuelta a su hermano y menos después de todo lo que éste comentó con la prensa y en programas de televisión como los lanzados por Netflix, los expertos aseguran que el heredero al trono podría cambiar de opinión con tal de cumplir con una de las voluntades de Carlos III.

Pero si hay algo que hizo enojar a William en los últimos días fue el plan que tiene Harry para reconciliar a Meghan y a Kate; una fuente contó a RadarOnline que el príncipe de Gales está decidido a detener la supuesta reunión entre su esposa y la exactriz.

“William está decidido a bloquear, o al menos obstaculizar severamente, el traslado de Harry a Windsor. Ahora es el heredero, quien lleva la institución. Desde su perspectiva, readmitir a Harry en cualquier cargo oficial o semioficial corre el riesgo de generar confusión y una nueva controversia. Se siente quemado y no quiere reabrir viejas heridas”, reveló el informante.

Por su parte, Kate Middleton “se muestra discretamente comprensiva, pero cuida de no contrariar a su marido (…) entiende el deseo de Harry de reconectar con sus raíces, pero es igualmente consciente de que apoyarlo demasiado abiertamente podría ponerla en conflicto con William”.

La fuente agregó: “Le encantaría que hubiera paz entre los hermanos, pero también sabe que tiene que llegar según el plan de William. Su instinto le dice que mantenga la puerta entreabierta sin forzarla; no presionará, pero es la única persona en la que ambos hombres aún confían (…) sin embargo, cuando se trata de Meghan, Kate no está dispuesta a dejar atrás el pasado: no quiere que vuelva a la realeza”.