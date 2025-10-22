Meghan Markle espera ansiosa ser incluida en la lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que se espera ocurra el siguiente año, según afirman fuentes cercanas a la duquesa.

Si bien le dio “me gusta” al anuncio de la boda de la pareja, un informante reveló que Meghan está furiosa con la cantante porque su noticia eclipsó el estreno de la segunda temporada de su serie Con amor, Meghan, y otros negocios que han quedado bajo la sombra por la atención mediática que recibe Taylor.

A pesar de esto, el insider dice que Meghan espera ser invitada a la boda del año y que de lo contrario, si es ignorada por la pareja, tendría un “colapso de proporciones reales”, ya que el posible desaire se uniría al disgusto que le tiene a Swift por “eclipsarla”.

La fuente señala que Meghan está “entrando en pánico” por la incertidumbre de no saber si será invitada o no a la boda, que se espera sea la más mediática y exclusiva del mundo.

Además, está “desesperada” por estar allí, ya que es el tipo de evento que la consolidaría como una celebridad de la lista A de Hollywood y elevaría su reputación en medio de tanta polémica con la familia real.

“Está desesperada por estar allí; este es el tipo de evento que consolida su lugar en la jerarquía de la lista A”, apuntó el insider y asegura que Meghan considerará el desaire como un “insulto”.

La noticia del compromiso de la cantante de All too well, que fue compartida en agosto, coincidió con el lanzamiento de la nueva línea de As Ever de Meghan, además del estreno de la segunda temporada de su serie con Netflix.

Lo anterior puso furiosa a Meghan ya que había preparado con antelación sus proyectos que la catapultarían como la reina del estilo de vida estadounidense, y todos sus esfuerzos quedaron relegados por la “noticia más importante del año”.

“Estaba furiosa. Llevaba meses trabajando para relanzarse como la reina del estilo de vida y el empoderamiento, y de repente Taylor soltó, sin más, la noticia más importante del año. Meghan estaba furiosa a puerta cerrada porque la cantante le había robado los titulares, pero aun así le gustaba que la publicación de Taylor pareciera elegante. Lo hizo con los dientes apretados, sin duda”, detalló la fuente.

Entre Taylor y Meghan se sabe que no hay una amistad ni un vínculo, a pesar de que la duquesa de Sussex acudió a sus conciertos de Eras Tour en Estados Unidos y le han mandado notas elogiando su “elegancia” y talento.

Por su parte, Swift es más cercana al príncipe William y a su familia, en redes circula un video antiguo de ambos cantando en Londres y se informó recientemente que Taylor recibió al heredero al trono de Inglaterra con sus hijos durante un concierto que dio en Londres, hace unos meses.