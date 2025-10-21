Miley Cyrus es la nueva portada de la revista Vogue Francia para la edición de noviembre 2025. En redes sociales se han hecho virales algunos detalles de la sesión fotográfica que realizó.

La cantante luce irreconocible en las nuevas imágenes de su colaboración con la revista de moda, emulando la belleza y el icónico cabello rubio de Marilyn Monroe, pero con un toque rockero y moderno.

En su cuenta de Instagram, Miley compartió algunos imágenes en las que se luce ataviada con ropa de lujo; uno de los looks se trató de una blusa beige de cuello de tortuga, diseñada bajo un estilo vintage, lo combinó con un minishort de cintura alta que dejó a la vista sus tonificadas piernas.

Al conjunto le sumó un cinturón negro con hebilla extragrande en color dorado, así como zapatillas de tacón de aguja en color rojo satinado y unas del mismo tono.

En otra foto, Miley se lució glamorosa con un minivestido vestido de plumas negras, combinado con un bolso de charol y pendientes de oro. También posó con un vestido strapless de corte sirena, con recortes sobre el pecho.

La celebridad, de 32 años, posó con su rostro destacado con delineador negro labial nude y sombras ahumadas sobre los párpados; su cabello corto, en un estilo Monroe, se lució peinado en mechones rizados.

Además de la sesión, rodada en el Chateau Marmont de West Hollywood, Cyrus dio una entrevista exclusiva al medio parisino sobre su carrera de casi 20 años dentro de la industria musical y de la actuación.

“Siempre he sido quien he querido ser. Siendo fiel a ti mismo, puedes destacar entre la multitud. Los últimos cinco años han sido cruciales. Desde 2021, he seguido evolucionando, pero sin dificultades”, señaló.

“Siempre he seguido dos métodos en mi vida: aquel en el que controlo todo y aquel en el que dejo que el destino siga su curso. Si bien la magia podía funcionar en ambos casos, decidí dejar de ser terca, detener lo que pudiera pasar y, por lo tanto, al hacerlo, detenerme a mí misma”, agregó.

La celebridad dijo que Beyoncé es su mayor inspiración artísticamente hablando y que el cariño y el apoyo es mutuo. En verano pasado, ambas cantantes se presentaron juntas en el escenario del Stade de France.

Según contó Miley, Beyoncé ha tenido gestos amables hacia ella, le ha enviado flores y le regaló una pulsera. “Beyoncé es sin duda la mejor y punto”, dijo. “Me regaló una pulsera que no me quito nunca”, agregó.