La actriz Elizabeth Hurley visitó la Ciudad de México, como parte de la campaña de prevención del cáncer de mama que realiza la marca Estée Lauder.

Como su embajadora, desde hace 30 años, Elizabeth Hurley recordó que esta causa es importante y es de todas.

Deslumbró ataviada con un espectacular vestido de terciopelo rosa, cruzado por una franja de lentejuelas. La prenda tenía mangas largas y una apertura en la pierna derecha. Completó su outfit con sandalias plateadas y joyería a juego.

Hurley, de 60 años, acentuó su belleza con un delineado de ojos en color negro, sombras ahumadas y labial nude. Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas.

“Una hermosa velada y un placer hacer nuevos amigos, todos unidos para acabar con el cáncer de mama”, escribió como pie de foto de la galería que subió a Instagram. En otras fotografías aparece al lado de Monserrat Oliver y Andy Benavides.

Después de su visita a México, la estrella no dudó en presumir su figura en bikini de color verde menta. Aseguró que su secreto para posar, es levantar las manos al cielo.

Elizabeth Hurley es una actriz destacada. Saltó a la fama en 1994 cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película “Cuatro bodas y un funeral”, luciendo un icónico vestido negro de Versace que dejó una marca en la historia de la moda. Actualmente, sigue modelando para Versace y es toda una reina en redes sociales.

Hurley echó por la borda todos los prejuicios de la edad y fue nombrada “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim en su lista Hot 100 de 2024.

Dejó claro que no hay límite de edad para lucir fantástica. De hecho, la revista señala que la actriz británica nunca se ha sentido mejor en su piel.

En entrevista con Maxim, señaló que para ella es importante representar a las mujeres de cualquier edad. “Creo que la mejor manera de tener confianza en uno mismo es esforzarse al máximo para asegurarse de tener algo que aportar”.

“Encuentra tu zona de confort en lo que estés haciendo y piensa en lo que puedes ofrecer que tu competencia no puede. Lo mismo ocurre con la forma en que te presentas: elimina lo que no te gusta, enfatiza lo que haces y luego simplemente pásalo bien”.