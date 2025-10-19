Luego de haber declarado que ningún hombre la ha amado, a pesar de sus cuatro matrimonios, Jennifer Lopez fue severamente criticada por uno de sus exmaridos y señalándole como la culpable de sus fracasos amorosos.

Ojani Noa, con quien JLo estuvo casada entre 1998 y 1999, respondió a las recientes declaraciones de la cantante acerca de que nunca ha sido “verdaderamente amada por ninguno de sus ex”, detallando que ella le fue infiel y que es el problema en las relaciones que ha formado en el pasado.

“Déjenme decirles, dejen de menospreciarnos. Dejen de menospreciar con su imagen de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. Tú eres el problema”, dijo en una publicación de Instagram.

“Tú eres quien no pudo contenerse. Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones… Yo, por ejemplo”, agregó antes de contar su breve historia y el por qué terminaron su matrimonio.

“Estaba enamorado de ti... Me mudé de estado para apoyarte, protegerte y cuidarte. Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca te mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé”, detalló.

En la misma serie de imágenes, el productor musical reveló que Jennifer le fue infiel durante su corto matrimonio y al final eligió su “fama y la fortuna” que estaba ganando en aquel entonces.

“Fui bueno contigo. Soy demasiado bueno para ti. Decidiste mentirme, engañarme, y aunque me quedé... Me rogaste que mantuviera el matrimonio intacto para evitar la mala prensa... Pero te dejaste llevar por el camino de tu carrera/estrellato sin importarme, querías seguir engañándome y mintiéndome”, recordó.

Además de ventilar los secretos de su matrimonio, Noa le pidió que dijera la verdad en lugar de hacerse la víctima como la persona menos querida dentro de sus relaciones, cuando presuntamente ella es el problema común en todos los romances y la culpable de que éstos terminen,

“Di la verdad por una vez. Deberías sentirte avergonzada, avergonzada de ti misma”, sentenció.

Ojani Noa, con quien la Diva del Bronx se casó en 1998 hizo estas revelaciones como respuesta a una reciente entrevista que la actriz dio sobre su último matrimonio con Ben Affleck y su rápido divorcio.

“Lo que aprendí es que no es que yo no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces… No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la personita que llevan dentro. Necesitan amarla”, señaló Jennifer a Howard Stern de SiriusXM.

“Me lo dieron todo, siempre: todos los anillos, todo lo que podía desear, ¿no? Intentaron darme las casas, los anillos, el matrimonio... todo”, agregó.

Hace unos meses, Ojani Noa reveló en Despierta América que Sean Combs, P Diddy, que actualmente enfrenta una pena por abuso sexual y otros cargos vinculados, pudo haber sido el responsable de que terminara su matrimonio con JLo, debido a que éste se involucró con la cantante más allá de lo profesional mientras preparaban el álbum debut de ella.

“Parte de ese divorcio fue culpa de Diddy. Cuando Sony vino y le pagó los millones que recibió, estaba Puffy [Combs], quien iba a ser uno de los productores de varios temas del primer álbum ‘On The 6’”, dijo Noa al medio. “Ahí empezó el engaño, las mentiras, la separación”, sentenció.