Muchos seguidores de Tom Cruise y Ana de Armas ya estaban muy ilusionados con su romance, pues había rumores de una boda que se decía iba a ser fuera de lo común; no obstante, los fans terminaron decepcionados luego de que la pareja pusiera fin a su noviazgo y la razón fue dada a conocer por una persona cercana a ambos famosos. “La pasaron bien juntos, pero no”, fue la información que reveló la fuente.

Durante los últimos meses, Tom Cruise, de 63 años, fue visto muy sonriente y hasta cambiado por su relación con Ana de Armas, de 37, así lo reportaron medios internacionales, quienes señalaron que el famoso protagonista de “Misión Imposible” quería formar una familia con la cubana y hasta estaba considerando tener otro hijo para el siguiente año.

Por su parte, de Armas también se tomó muy en serio su relación con el actor por lo que habría decidido unirse a la Cienciología para mostrarle a Cruise que lo apoyaba y que respetaba sus creencias. Sin embargo, todos estos planes y cambios de vida se vinieron abajo con su rompimiento.

Una fuente contó al medio The Sun que Tom y Ana se dieron cuenta de que la "chispa entre ellos se había apagado"; según el informante, la razón por la que terminaron fue porque ambos consideraron que estaban mejor como amigos, por lo que prefirieron mantener ese lazo y no avanzar en su relación ni mucho menos, llegar al altar.

“Tom y Ana lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja ha terminado”, indicó la fuente, la cual agregó que aunque todavía disfrutan de su mutua compañía, ya no están saliendo. De acuerdo con los reportes, su noviazgo habría durado alrededor de nueve meses, ya que fueron vistos por primera vez a inicios de este año.

El informante agregó que, si bien la química que los unía ha desaparecido, no hay resentimientos entre ellos: “Seguirán siendo buenos amigos, pero ya no están saliendo”.

Algunos fanáticos comenzaron a especular que, de ser cierto se terminó su relación con Tom Cruise, Ana de Armas podría volver con Ben Affleck, quien actualmente se encuentra soltero e interesado en retomar su romance con la actriz cubana, según reportaron medios internacionales