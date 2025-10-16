Jennifer Lopez lanzó un polémico comentario dedicado para todas sus exparejas, incluidos Ben Affleck, Alex Rodríguez y Marc Anthony: en una entrevista, la cantante aseguró que ningún hombre la ha amado de verdad y que lo único que han hecho ha sido darles lujosos regalos. “Me dieron todos los anillos, las casas, pero no amor”, señaló la también actriz.

Una vez más, Jennifer Lopez habló del amor y de su soltería, la cual se encuentra disfrutando en este momento a sus 56 años; durante la gira de promoción de su más reciente película “Kiss of the Spider Woman”, la estrella de Hollywood dio detalles de cómo han sido sus romances a lo largo de su vida.

La actriz acudió al programa de Howard Stern para platicar de varios temas, incluidos el amor y las relaciones. Una de las preguntas que le hizo el presentador fue “¿Crees que te han amado de verdad?", a lo que ella respondió “No”, tras hacer una pequeña pausa y añadir que ella sí lo ha hecho.

Argumentó: “Lo que aprendí no es que no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces... No lo tienen dentro (…) y me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero...”

“Do you think you’ve truly been loved?” Howard Stern and @JLo got deep into her past relationships during her first-ever #SternShow interview.



Stream the full interview now: https://t.co/hQ3YLvTXR3 pic.twitter.com/o9eEsfmcl6 — Stern Show (@sternshow) October 16, 2025

Explicó que, parte del problema, fue que ella no se amaba a sí misma en ese momento, por eso, acepto ese tipo de relaciones. Recordemos que JLo se ha casado y divorciado cuatro veces, la más reciente con Ben Affleck. Actualmente, tiene dos hijos, Max y Emme, de 17 años.

También habló de su separación de Affleck: “Cuando me divorcié la última vez, fue lo mejor que me ha pasado. Porque realmente me hizo emprender un viaje hacia... O sea, tuve un coach religioso, un terapeuta, un terapeuta de pareja, un terapeuta individual, un coach para entender la adicción. Lo tenía todo. Pensaba: ‘Voy a resolver esto aunque me cueste la vida’ (…) lo más importante eres tú, no nadie más”.

Finalmente, explicó: “Ahora puedo sentarme aquí con mucha más seguridad y consciencia de las cosas que me han sucedido, ya sea mi madre, mi padre, en mi propia vida, cómo aprendí a amar, cómo me sentí abandonada —todas las cosas que uno tiene en la cabeza como persona— y saber quién soy y realmente apreciar a esa persona (…) Me siento muy cómoda y bien siendo yo misma, con todo lo bueno y con todas las cosas complicadas”.