Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron un incómodo momento durante la premiere de la película El beso de la Mujer Araña, en la que ambos trabajaron juntos mientras se estaban separando.

Luego de que se hicieran virales los videos y fotografías de ambos reencontrándose por primera vez frente a las cámaras, después de concluir su divorcio en enero pasado, surgió información que afirma que ambos se quieren más cuando están lejos entre sí.

Tras su paso por la alfombra roja de la premiere, las celebridades acaparon la atención mediática y fueron protagonistas de declaraciones bastante privadas sobre su relación ahora que no son marido y mujer, pero sí buenos amigos.

Una fuente le dijo al medio Page Six que los actores tienen una mejor relación ahora que como esposos: “Se gustan mucho más cuando no están casados”, señaló el informante cercano a JLo.

“Cada uno tiene un rol que desempeñar con el otro: ella es la glamorosa y hermosa diva superestrella en un pedestal, él es el canalla pícaro que la mantiene a distancia para mantener la tensión sexual”, agregó.

Según afirmó el insider, ambos son perfectos siendo lo que son por separado; además insinuó que su matrimonio fracasó porque intentaron ser “más que eso”, más que un matrimonio que lucharon por retomar su romance y por mantenerlo.

Jennifer y Ben se reencontraron en la alfombra roja de la película mientras ella daba una entrevista al medio Access Hollywood sobre el proyecto. “¡Estás aquí!”, gritó Jennifer al voltear a ver a su exesposo llegando al estreno.

Ben le pidió una foto a su ex luego de que ella le prestara atención: “¿Foto?”, dijo el actor de Argo, a lo que la cantante acepta y le dice a la entrevistadora que se irá a tomar “una foto ahora mismo”.

La pareja de celebridades levantaron rumores sobre una nueva fase en su relación luego del divorcio; los fanáticos aseguran que podrían estar reiniciando su romance por tercera ocasión ya que ambos se siguen viendo con amor y se hablan con “demasiada confianza”, y es que Ben le preguntó a Jennifer: “¿Cómo estás, cariño?”, frente a las cámaras.

Poco después del momento viral, Ben habló con la prensa sobre el talento de la Diva del Bronx y su actuación en la película que él produjo: “Está increíble en la película. (...) Al principio de su participación en esto, Jennifer simplemente iba a darlo todo y lo hizo. Trabajó muchísimo. Se puede apreciar su gran talento”, señaló el actor de Armageddon.