Hailey Bieber rompió el internet luego de compartir una serie de fotografías de sí misma luciendo un atrevido conjunto lencero negro que destacó su impresionante belleza y silueta de impacto.

La modelo, de 28 años, se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir varias fotografías del detrás de escena de una sesión fotográfica que realizó para promover la reciente colección de productos de su marca de belleza Rhode.

En las imágenes, la esposa de Justin Bieber se dejó ver luciendo un pequeño conjunto de lencería negra, compuesta por un sostén de finos tirantes, a juego con un bikini de cintura baja.

Posó con los productos de Rhode, como los parches de ojos despuffing, y una bolsa negra con el nombre de la firma en el exterior. Poco después de compartir las tomas, el nombre de Hailey se hizo viral en redes sociales.

Algo en común de todas las tomas fue su belleza al natural, ya que, sin perder el glamour, se lució con poco maquillaje en tonos naturales y su cabello color chocolate peinado con raya de lado y mechones ligeramente ondulados.

La publicación de Hailey Bieber en redes sociales ocurre después de haber celebrado su séptimo aniversario de bodas con Justin Bieber y el primer año de su hijo Jack Blues.

En Instagram, la modelo celebró la llegada de su bebé con una publicación especial dedicada a él y a sus mejores momentos; la celebridad escribió: “1 año tuyo, mi niño hermoso. Feliz cumpleaños, Jack Blues, eres la alegría personificada”.

Con respecto a su aniversario de bodas, Hailey decidió mantener el festejo en privado, sin compartir mensajes ni detalles en sus redes sociales. Por el contrario, Justin decidió compartir algunas fotografías con su esposa a través de Instagram.

Más allá de celebrar sus momentos especiales como familia de forma pública, Hailey y Justin Bieber están ocupados con sus respectivas carreras profesionales, mientras la modelo hace crecer su marca de belleza Rhode, el cantante prepara su participación en el Festival de Coachella 2026, en el que será el headliner.

De acuerdo con los informes, la participación de Bieber en el festival lo colocará como el cantante mejor pagado de la historia de Coachella. A la par, Hailey recientemente firmó un acuerdo de mil millones de dólares con elf Cosmetics luego de que adquiriera Rhode.