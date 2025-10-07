Heidi Klum fue una de las supermodelos que desfilaron para varios diseñadores de lujo durante la Semana de la Moda de París 2025. Durante su participación, exactamente en el show de Vivianne Westwood, la alemana acaparó todas las miradas y se encargó de ser el tema de conversación.

Y es que la modelo caminó por la pasarela ataviada con un atrevido, pero glamoroso vestido de estilo lencero diseñado por Westwood para la colección primavera verano 2026. El vestido contó con corsé color beige, que presentó detalles traslúcidos, escote en V, pedrería plateada sobre el torso y olanes de tela cubriendo lo necesario en su figura.

El diseño fue combinado con un bikini de hilo blanco, cordones atados sobre los muslos y sandalias marrones atados en los tobillos.

La estrella de Project Runway destacó su belleza con maquillaje en tonos naturales, pero glamorosos, con el cabello suelto peinado en mechones ondulados y flequillo alborotado.

La celebridad alemana tuvo una aparición especial previamente, durante el desfile de Vetements, al que llegó luciendo un arriesgado look que rompió con las reglas del recato. La prenda se trató de un vestido totalmente transparente, combinado sólo con un bikini de hilo y zapatillas color nude.

Durante su asistencia a la Semana de la Moda de París, la modelo protagonizó un incómodo momento frente a los paparazzis luego de que cayera en la calle luego de una noche de fiesta From Paris With Love, organizada por la oficina de moda de Karl Lagerfeld, llevada a cabo en el Yoyo Club del Palacio de Tokio.

Heidi perdió el equilibrio al salir de la reunión; a pesar del bochornoso momento que fue captado por los fotógrafos, la celebridad se puso de pie y continuó su camino hacia el auto que la esperaba en las periferias del palacio.

Luego de terminar con sus compromisos en Europa, Heidi regresaría a Estados Unidos a preparar su icónica fiesta anual de disfraces para Halloween.

En sus redes sociales dio un vistazo de cómo va la preparación de su disfraz sorpresa al compartir una fotografía con una prótesis facial hecha a la medida con yeso y pintura gris. “Esto es sólo el comienzo”, escribió Klum en Instagram, dejando a sus fanáticos con la duda sobre lo que prepara para la fiesta, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en Nueva York.

Con el paso de los años, Heidi se convirtió en la “Reina del Halloween” debido a sus extravagantes fiestas y los disfraces que diseña cada año para ser la anfitriona perfecta.

El año pasado la modelo se hizo viral en internet por usar un disfraz perfecto del extraterrestre E.T; el 2023 usó un disfraz de lombriz de tierra. mientras su esposo Tom Kaulitz fue un pescador.

“Me presiono mucho para crear algo cada vez mejor. No quiero decepcionar a los amantes de los disfraces. Sé que hay muchísima gente creativa y fans emocionados por ver lo que hago cada año”, dijo en una entrevista la modelo sobre los preparativos de su fiesta anual.