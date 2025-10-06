Emiliano Aguilar estalla nuevamente contra su hermana Ángela y su cuñado Christian Nodal y advierte: "Aguas, les voy a tumbar el puesto a todos ustedes... yo no vengo con covers ni vengo cantando ópera desde los cuatro años".

El hijo mayor de Pepe Aguilar subió este domingo un nuevo video a sus redes sociales luego de que acusara que alguien se encargó de "meterle el pie" para evitar que asistiera a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que se realizarán el próximo 23 de octubre en Miami, Florida.

"No tengo un p... tatuaje de tendedero, de maceta como p...", explotó Emiliano Aguilar sin mencionar nombres de sus familiares luego de que al inicio de su mensaje asegurara que el video iba directo para "las personas que impidieron que fuera a los Billboard".

"No iba a rapear ni nada nomás iba a ir, pero ni eso quisieron estas personas. Entonces este mensaje es para ellas, todos sabemos quiénes son", puntualizó mientras sus seguidores afirmaron entender las indirectas lanzadas.

Pese a ello, el rapero advirtió a "las personas" aludidas: "Aguas, a mí me van a ver en los Billboard, en los Latin Grammy, me van a ver en todos lados".

Emiliano Aguilar ha llevado los problemas que ha tenido con su familia al ámbito público dando detalles de la vida personal de varios de sus integrantes.

Desde hace varios meses ha señalado abiertamente a su papá, el cantante de música regional Pepe Aguilar, de menospreciarlo; a su hermana, hija del segundo matrimonio de su padre, Ángela de tergiversar algunas historias que provocaron el distanciamiento con los Aguilar, y a su otro hermano Leonardo de burlarse de él.

Incluso, los pleitos públicos provocaron que su tía la cantante Marcela Rubiales, hija de Antonio Aguilar, le exigiera dejar de ventilar la vida privada de la familia.

"Das vergüenza, dije que ya no me iba a meter, pero es que no puedo callarme, y de veras crees: ¿Qué tu abuelita Flor y tu abuelito Don Antonio estarían orgullosos de ti?", menciona la hermana de Pepe Aguilar.