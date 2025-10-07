La estrella de la saga "Rápidos y Furiosos", Tyrese Gibson, se entregó a la policía de Atlanta luego de que un vecino acusara que sus perros de talla grande mataran a su pequeña mascota.

De acuerdo con el portal UHN, el actor que interpreta a Roman Pearce fue acusado de crueldad animal menor por lo que tuvo que pagar una fianza de 20 mil dólares para ser liberado.

¿Por qué Tyrese Gibson fue acusado de crueldad animal?

Según los reportes de People, Tyrese Gibson vive en la exclusiva zona de Buckhead, Atlanta, donde el pasado 18 de septiembre el vecino que vive enfrente de él llamó al 911 tras encontrar muerto en su jardín a su perro de raza spaniel, los cuales miden entre 38 y 41 centímetros de altura.

El denunciante identificado como Harrison Parker declaró ante las autoridades que previamente los perros de Gibson que son un par de mastines italianos que pueden medir cerca de 71 centímetros de altura, habían estado deambulando en la calle sin supervisión por lo que también estuvieron espantando a los vecinos.

La policía local informó que Parker había dejado a su mascota en el patio, donde posteriormente la encontró muerta por el ataque de otro animal.

El vecino aseguró que sus cámaras de seguridad detectaron la presencia de los perros del actor, aunque no captaron el momento de la agresión.

Ante ello, la capitán Nicole Dwyer, de los Servicios de Animales de la Policía del Condado de Fulton, consideró que haber dejado sin supervisión a los perros en la calle había sido una negligencia que había terminado con la muerte de "un animal inocente".

¿Qué pasó con los perros de Tyrese Gibson?

Tras la denuncia, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Tyrese Gibson.

Entérate : El rey Carlos se siente traicionado por polémica entrevista del príncipe William: "No se hablan", aseguran

Ante ello, el integrante del elenco de Rápido y Furioso aseguró que entregaría a sus perros a Servicios Animales.

Cuatro días después del ataque, la policía fue por los mastines italianos a la casa del actor, pero no los encontraron.

Posteriormente, el actor se habría entregado a las autoridades donde fue arrestado hasta que pagó una fianza.

Según los reportes del abogado, Tyrese informó que tras el incidente registrado tomó "la difícil decisión" de reubicar a sus mascotas y envió condolencias a la familia por la muerte de su perro de raza spaniel.