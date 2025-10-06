El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) compartió este lunes su nueva forma de trasladar a las personas que se niegan a ser trasladadas por los agentes en medio de las protestas que se han registrado en Chicago y Portland por el reforzamiento de las medidas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

En su cuenta de X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió un video del ICE que ha causado revuelo no sólo entre la comunidad latina en Estados Unidos también entre sus ciudadanos.

En un modo irónico las autoridades comentaron el video tomado en Portland: "¿Te niegas a caminar? Te llevaremos".

ICE mostró a una persona con las manos amarradas a la espalda sobre una carretilla de plataforma en la que va boca abajo.

VIDEO. ICE REALIZA POLÉMICAS DETENCIONES

🚨 ICE ARRESTS MOSTLY "NON-CRIMINALS"‼️



In May, Stephen Miller ordered ICE to arrest NON-CRIMINALS on streets & in workplaces!



In the first 2 weeks of June, ICE arrested 927 non-criminals, a 3-fold increase compared to non-criminals arrested in February!https://t.co/8okKeJw4RR pic.twitter.com/qpeOMJH6Gz — Dr. Mike 🌊💙🌊 (@FrankMikeDavis1) October 5, 2025

ICE usa "Ridin' Dirty" para musicalizar el video sobre detenciones en Portland

Resalta que el video fue musicalizado con la canción del rapero Chamillionaire "Ridin' Dirty", la cual fue lanzada junto con su video hace 20 años al mercado como crítica hacia las detenciones de personas afrodescendientes y jóvenes en Estados Unidos.

El impacto fue tal que según medios del espectáculo indican que se convirtió en un himno de protesta y resistencia para ese sector de la población en aquel país.

Las reacciones al video de ICE se dividieron inmediatamente desde quienes están haciendo memes sobre la persona sobre la plataforma hasta los que se lanzaron contra el presidente Trump criticando que su enfoque sea hacia la detención de migrantes y no de pedófilos, haciendo alusión al caso de Jeffrey Epstein.

Este fin de semana, en Chicago y Portland se registraron un par de disturbios en medio de protestas contra las medidas migratorias y señalamientos de mandatario federal sobre la inseguridad que permea estas ciudades.