Una camioneta embistió a un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) este sábado en Chicago, Illinois, luego de las protestas reportadas en dicha entidad contra el despliegue de las fuerzas armadas.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, un vehículo negro tipo Tahoe empujó por detrás a uno del ICE hasta que lo sacó de la vía mientras estaban en medio del tráfico de la ciudad en el barrio de Brighton Park.

Tras chocar con la banqueta, uno de los agentes apuntando con un arma bajó del vehículo, al momento en que otros más llegaron corriendo.

Enseguida, el conductor trató de huir, pero la Tahoe fue embestida por otro vehículo del ICE de donde descendieron más uniformados armados, sin embargo, el conductor no desistió y esquivó por un momento a los oficiales.

Metros más adelante, el vehículo volvió a chocar y se detuvo. Varios agentes se acercaron para inspeccionarlo.

Según los reportes de medios estadounidenses, presuntamente el conductor logró escapar.

BREAKING: This is the video where Marimar Martinez, aka La Maggie, rammed a white DHS vehicle who had their emergency lights on. Another DHS black SUV then attempts to ram Marimar's SUV from behind. One DHS agent is on the passenger side firing shots. Democrats are insane. pic.twitter.com/PaQglaPjZS — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) October 5, 2025

Asimismo, dieron a conocer que fue un hecho aislado a los incidentes reportados en otro punto de la ciudad donde en medio de una protesta anti-ICE, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon contra una mujer supuestamente armada cuando los manifestantes emboscaron a varios agentes federales y encerraron a 10 vehículos.

Cabe destacar que este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el envío de 300 agentes federales a las ciudades de Chicago y Portland luego de que se han convertido en el foco de deportaciones masivas de personas sin documentos, según reportes.

La tensión por las redadas migratorias desplegadas en Chicago y sus alrededores ha aumentado en las últimas semanas con protestas airadas que han sido en su mayoría repelidas por los agentes con gases y arrestos de ciudadanos estadounidenses.

Este sábado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un mensaje en su cuenta de X que los agentes federales están siendo blanco de “violentos” ataques.