Ben Affleck ha sido tendencia en redes sociales en los últimos días por el estreno de su película El beso de la Mujer Araña, en la que actúa su exesposa Jennifer Lopez, y que él mismo produjo mientras se estaban separando.

Durante una de las entrevistas que dio para promocionar la película, el actor se pronunció sobre su ex y el talento que tiene como actriz, en especial el que mostró durante el rodaje, pero lo que llamó la atención, y que enloqueció a sus fanáticos fue su español casi perfecto.

El actor habló en español del proyecto y del personaje que interpreta JLo mientras charlaba con un reportero del programa Despierta América en la alfombra roja del estreno del filme.

“Es un gran honor estar aquí porque Jennifer quería interpretar ese personaje”, señaló el actor. “Y ahora tiene la oportunidad de hacerlo y está increíble en esta película. ¡No se la pierdan! (...) ¡Está espectacular!”, agregó.

La celebridad continuó elogiando a su ex esposa y el talento que demuestra detrás y frente a las cámaras.

Luego de que se hiciera viral la entrevista, sus fanáticos reaccionaron en redes sociales, destacando la facilidad con la que habla en español y que habla mejor que Jennifer, siendo una artista de orígenes latinos.

“Habla muy bien el español”, resaltó un usuario de X, “Habla mejor el español que Jenniffer Lopez”, señaló otro.

Esta no es la primera vez que Ben Affleck se hace viral en internet por hablar en español. Poco después de separarse de Ben, el actor le respondió a un reportero que le cuestionó si le gustaban las mujeres latinas más allá de JLo: “Sí, por supuesto que sí”, dijo el actor de Armageddon.

En la misma ocasión le preguntaron a Ben qué se sentía ser el “soltero más codiciado de Hollywood” tras divorciarse de la Diva del Bronx, a lo que éste respondió: “Muy bien”.

A pesar de no ser su primera lengua, se sabe que Ben Affleck habla muy bien el español. Y es que el actor aprendió el idioma debido a que vivió por un tiempo en México y colabora en Hollywood con muchos amigos y compañeros latinos.

En una antigua charla que tuvo con la cantante y presentadora Kelly Clarkson, Ben señaló que aprendió el idioma cuando vivió México en la década de los 80; según contó, trabajó en una producción en español a los 13 años.

“Hice una pequeña serie infantil de joven, y a los 13 años, esa temporada, ese año, fue en México. Así que estuve en México un año, y así fue como lo conseguí”, recordó en la entrevista.