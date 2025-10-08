La Semana de la Moda de París se iluminó con la presencia de Lauren Sánchez y Jeff Bezos, quienes acapararon miradas al asistir al desfile de Chanel junto a una constelación de celebridades.

La pareja, que recientemente celebró su boda en Venecia, se mostró más enamorada que nunca durante la presentación de la colección Primavera/Verano 2026.

Lauren Sánchez, de 55 años, deslumbró con un sofisticado vestido halter en tonos blanco, negro y azul marino, con detalles en charol que realzaban su figura.

El diseño incluía un broche decorativo en el busto, un corsé estructurado y una atrevida abertura lateral que llegaba hasta la cadera. Completó su look con tacones de satén y un bolso de hombro bordado con cuentas, logrando una combinación perfecta entre glamour y audacia.

A su lado, Jeff Bezos, de 61 años, optó por un estilo sobrio y elegante: un conjunto completamente negro compuesto por chaqueta de traje, pantalones y un suéter ajustado. El fundador de Amazon añadió un toque moderno con gafas de aviador y zapatos de cuero negro.

La noche anterior, Lauren Sánchez volvió a robarse las miradas durante una cena privada en París, donde asistió junto a Jeff y su hija adoptiva.

Para la ocasión, eligió un vestido de seda fruncida que resaltaba su silueta, acompañado por un bolso rojo acolchado con cadena dorada y tacones a juego. El magnate mantuvo su estilo monocromático, esta vez con gafas oscuras que completaban su atuendo.

La aparición de la pareja se da apenas tres meses después de su espectacular boda en Venecia, descrita por muchos como la “boda del siglo”.

El enlace tuvo lugar en la isla de San Giorgio Maggiore, con cerca de 200 invitados VIP, entre ellos Oprah Winfrey, las hermanas Kardashian, Ivanka Trump, Usher y Orlando Bloom.

Además de ser una figura destacada en el mundo del espectáculo, Lauren Sánchez es piloto, periodista y escritora. Actualmente promueve su libro The Fly Who Flew to Space, inspirado en sus propias vivencias con la dislexia y los desafíos que enfrentó en su infancia.

En entrevistas recientes, Lauren ha compartido cómo una profesora cambió su vida al detectar su dificultad de aprendizaje, lo que la llevó de ser una estudiante con bajo rendimiento a graduarse con honores en la Universidad del Sur de California (USC) y convertirse en periodista.