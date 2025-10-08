El futbol mexicano parece tener un nuevo ídolo en la cancha: una estrella en ascenso que ha brillado durante su actual participación en el Mundial Sub 20, en Chile. Se trata de Gilberto Mora, que a sus 16 años y 1.68 m de altura , ha roto récords y se perfila para conquistar Europa en un futuro no muy lejano.

¿Quién es Gilberto Mora, cuántos años tiene y cuánto mide?

Gilberto Mora es el actual centrocampista de los Xolos de Tijuana y en este momento de la Selección Mexicana que participa en el Mundial Sub 20. Desde que debutó en Primera División, a los 15 años de edad, ha dado un recorrido en su carrera bastante destacable.

Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de octubre de 2008. La pasión por el futbol lo lleva en las venas, ya que su padre, Gilberto Mora Olayo, también fue futbolista en su juventud, en equipos como Jaguares, Puebla y Tijuana.

En la Jornada 6 del Apertura 2024, Gilberto Mora hizo historia, se convirtió en el goleador más joven de la Liga MX; hasta el momento, incluida su victoria sobre Chile en el Mundial y su participación estelar en la Copa Oro de la CONCACAF, Gilberto suma poco más de 70 partidos.

El nuevo "niño prodigio" del balompié en México sueña con llegar a Europa luego de hacer historia en su país. A sus 16 años tiene miras de conquistar los equipos europeos más grandes, de hecho se dice que el Real Madrid está siguiendo de cerca su trayectoria.

Se sabe que el equipo español ha estado apostando por talentos jóvenes, tal es el caso de los fichajes que afianzó con los nombres de Vinícius Jr. y Jude Bellingham.

Asimismo, equipos como Barcelona, Manchester United, Manchester City, y el Inter Miami de Lionel Messi lo están buscando, pero para llegar a estos equipos debe cumplir 18 años.

En una entrevista que le dio a la Agence France-Presse (AFP), Mora expuso sus deseos de cruzar el Atlántico para unirse a uno de los equipos de élite, pero antes quiere dar todo lo que tenga sus manos para triunfar en México.

“No sé si soy la mayor estrella y tampoco me interesa mucho. Creo que siempre se puede dar más”, señaló.

“Me gustaría dar el salto a Europa, ese es uno de mis sueños y triunfar allá, no sólo simplemente llegar, sino mantenerme muchos años allá y ganar muchas cosas”, agregó.