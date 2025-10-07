Cada día los comerciantes tienen que estar más atentos al recibir a sus clientes en los establecimientos y no sólo para brindarles un buen servicio sino porque algunas personas buscan un momento de distracción para robar.

Ahora en Toluca, Estado de México, surgió "Lady Ratona", una mujer que fue grabada tragándose un anillo para sustraerlo de una joyería.

¿Cómo fue el robo de “Lady Ratona” en una joyería de Toluca?

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, las cámaras de seguridad de la joyería en Toluca captaron el momento en que una mujer fingía estar interesada en varios anillos, por lo que una vendedora le mostró algunos modelos para que pudiera medírselos.

Aprovechando la distracción de la trabajadora, quien le explicaba las características de las piezas, la mujer, apodada “Lady Ratona” o “Doña Rata”, como la llaman en X, se metió un anillo a la boca sin que nadie lo notara.

El video muestra el instante en que la vendedora le quita por un instante la mirada para voltear a la pantalla de la computadora.

En ese momento, rápidamente la mujer se mete uno de los anillos a la boca para luego seguir fingiendo y no levantar las sospechas de la empleada.

Según los cibernautas, la vendedora afectada relató que cree que "Lady Ratona" sí se comió la alhaja ya que no notó que su voz cambiara o que hiciera algo extraño que la hiciera pensar que algo malo estaba sucediendo.

La afectada difundió en redes el video tras revisar las cámaras de seguridad del centro joyero en donde se percató del robo.

Aunque se desconoce el costo del anillo, los cibernautas han expresado su indignación y sorpresa ante esta clase de hurtos.

Otros criticaron la falta de sentido común o habilidad de la vendedora al mostrar varias piezas a la vez.