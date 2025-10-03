"Lady Tacos" se hace presente en las redes sociales luego de que una mujer explotara en una fiesta en Mazatlán en donde se negaron a darle algo más de comer.

Aunque este "título" los capitalinos lo tienen relacionado con una vendedora de tacos de canasta que tenía una singular manera de venderlos, esta nueva "ladie" sinaloense surgió recientemente por exigir otro taquito en una fiesta a la que aparentemente asistió como invitada.

De acuerdo con el video viralizado en redes sociales, se muestra a una mujer gritarles a los banqueteros por mencionarle que la cantidad de tacos que se había comido.

"Ya te servimos cinco", dice una mujer embarazada que estaba sirviendo los guisados mientras el resto de los invitados estaban formados observando la situación.

Ante ello, "Lady Tacos" empezó a reclamar mientras levantaba su voz y se retiraba de la fila: "... no es nadaaaa, un taco más ¿qué te cuesta?...¡Un taco!" .

Porque esta mujer muy esbelta se hizo viral tras ir a una fiesta y pedir que le dieran más tacos de los que le tocaban.

Eran 5 por persona, pero como era hambriada, exigió que le dieran más.

Los del evento se negaron y les aventó su cazuela.

Luego ya casi al final de la mesa, la mujer muy enojada termina aventando una cazuela de comida que cae en el suelo, dejando toda la comida esparcida ante la sorpresa de las personas que estaban esperando.

Enseguida, sale un hombre a confrontarla, pero "Lady Tacos" aun visiblemente molesta empuja dos sillas quedándose con las ganas de comer un taquito más.

"¡Chale que hambreada!", alguien le grita ante la explosiva reacción de la invitada de la fiesta.

Ningún otro invitado intervino para calmar a "Lady Tacos" o para mediar la situación.

Lo que sí, es que los cibernautas no perdonaron que la mujer haya desquitado su enojo con la comida, pero además reprobaron su comportamiento al ser una invitada.

"A la gorra ni quien le corra", se lee entre los comentarios mofándose de la situación grabada en Mazatlán.