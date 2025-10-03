A tres semanas de que Tito Fuentes de Molotov hablara abiertamente sobre su actual estado de salud y cómo durante su carrera profesional padeció alcoholismo y drogadicción, este jueves retomó el tema.

"Bueno, así se puede llegar a ver no hablar, no cuidarse, así se ven también las heridas del corazón", escribió en una publicación en redes sociales acompañada de una fotografía de su rostro con una incisión cerca de su nariz tomada hace aproximadamente un año.

Cabe recordar que el guitarrista de Molotov concedió el mes pasado una entrevista a la revista Playboy México, en la que, entre otras cosas, fue notoria la dificultad que tiene para hablar resultado de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido desde hace más de un año por el daño interno provocado por el consumo de drogas, problema que él reconoció.

Sin embargo, en esta nueva publicación la usó para llamar a sus fanáticos a cuidar su salud mental.

Aseguró que esa herida es un ejemplo de cómo puede llegar a verse no interiorizar sobre los problemas personales, evitar acudir a un especialista y sólo buscar una escapatoria.

" Estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR, cómo te sientes, cómo estás ", comentó.

Tito, quien se alejó del mundo artístico mientras avanza en su recuperación, contó que durante un año le llegaron a hacer una docena de intervenciones, las cuales se encargó de "arruinar de la uno a la 10".

Por ello, en este momento hizo un llamado a todas las personas que estén sintiéndose en soledad para que busquen apoyo.

"Cuide su mente, cuide su corazón. Cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga. ÁNIMO Mis Valientxs", comentó.

Cabe recordar que en marzo de este año Tito Fuentes anunció que, pese a que Molotov se presentaría en el Vive Latino en la Ciudad de México, se ausentaría por estar en un "proceso de rehabilitación tanto físico como mental". Sin embargo, medios locales reportaron que pese al anuncio se presentó sorpresivamente en el escenario.

El nombre real del guitarrista es Ismael Fuentes de Garay tiene 51 años de edad y desde 1995, junto con Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala, formaron la legendaria banda de rock Molotov.