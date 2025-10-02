Aunque todos sabemos que Christian Nodal y Ángela Aguilar sellaron su pacto de amor ante un juez en julio de 2024, parece ser que el "alma enamorada" del cantante se asoma a cada oportunidad que tiene.

Derivado de la portada de la revista "Eres" que hizo el cantante sonorense con Lucero, "La novia de América", la opinión del público se dividió entre quienes consideraron un gran acierto posar para la revista y las críticas contra el esposo de Ángela acusándolo de usar la "buena reputación" que tiene la cantante para "limpiar su imagen".

Los comentarios no quedaron ahí, ahora a ellos se suma el ojo crítico de los cibernautas en TikTok, quienes dijeron que Nodal miraba de una forma especial a Lucero durante la sesión de fotos.

"Angelita ven por tu alma enamorada", bromea una persona recordando la frase que usó el cantante para describirse en una entrevista.

TAMBIÉN LEE : Fans se burlan de Nodal por usar banquito para verse más alto que Lucero: “Vengo a ver al forajido entaconado”

Otro recordó como Nodal cuadró las fechas de su separación con Cazzu con las del inicio de su romance con Ángela justificando que no engañó a nadie. "Si se organiza... el mago lo hace de nuevo ".

"Si en mayo se separó, se enamoró de nuevo y se casó... pues ya para diciembre... ya se imaginarán", dicen.

"Así lo miraba Ángela", otro escribe.

Foto: Captura de pantalla

El momento de las miradas se puede ver en un video compartido por la revista Eres, donde los cantantes se muestran relajados, riendo, bailando y conversando.

Aunque la mayoría de los comentarios están enfocados a burlarse del cantante, otros aseguran que Nodal ve a Lucero con admiración.

Entérate : Micky Hair vacacionaba con supuesta nieta de cofundador del Cártel de Sinaloa y ex de Peso Pluma

Del mismo video otros fanáticos reaccionaron al notar que Nodal tuvo que subirse a un escalón para sobre salir en las fotos mientras Lucero posa sentada.