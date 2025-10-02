En medio por la disputa legal que enfrentan Ingrid Coronado y Anna Ferro por un inmueble que dejó el conductor Fernando del Solar, quien en su momento fue pareja de ambas, surge una nueva duda: ¿Ferro está saliendo con Charlie López, expareja de la conductora de Tv Azteca?

De acuerdo con revelaciones que hizo el periodista de espectáculos Emilio Morales, Charlie y Anna "se están conociendo, están en la etapa uno".

Relató que hace unos días se los encontró muy cariñosos en una fiesta donde estaban presentes otros artistas, y tomó varias fotos.

Al notar su cercanía les preguntó directamente si podría publicar las imágenes y decir que están saliendo, por lo que la nueva pareja respondió: "¡Dale!".

Al subir las fotos a las redes sociales inmediatamente se viralizaron y causaron miles de reacciones ante este nuevo supuesto romance que se está cocinando.

La polémica surge dado a que Charlie, exintegrante de Garibaldi, estuvo casado con Ingrid Coronado durante seis años (1998-2004).

Luego de que Coronado y Fernando del Solar compartieran varios proyectos en Tv Azteca se volvieron los consentidos del público.

Fue en 2012, cuando Del Solar e Ingrid revelaron que contraerían nupcias.

Esta pareja se separó en 2015, igual en medio de una gran controversia, mientras el conductor enfrentaba una dura batalla contra el Linfoma de Hodgkin que le fue detectado tres años antes.

Finalmente, ambos se recuperaron del corazón roto.

Fernando encontró nuevamente el amor con Anna Ferro en 2016 y se casaron hasta 2022, meses antes de que el actor falleciera.

Desde entonces se desconocía si la expareja del argentino había retomado su vida amorosa, por lo que la sorpresa de estar saliendo con el exmarido de Ingrid Coronado ha causado desde críticas, bromas y hasta felicitaciones por aventurarse a abrir el corazón.