Una de las parejas más poderosas en política de Estados Unidos acaba con los rumores sobre un inminente divorcio, Barack y Michelle Obama celebran este viernes su 33 aniversario de casados.

"La mejor decisión que tomé fue casarme contigo", escribió quien fue el presidente 47 de los EU, en un mensaje publicado para su esposa en su cuenta de X, acompañado de una foto en la que se ve a la pareja muy acaramelada.

Obama no sólo felicitó a Michelle también alagó su belleza interior.

" Durante 33 años, he admirado tu fuerza, gracia y determinación, y el hecho de que te veas tan bien haciéndolo todo. ¡Feliz aniversario! ", publicó.

En respuesta, Michelle compartió la misma foto, donde en una tierna pose se le ve recargando su rostro sobre la del expresidente y junto a un mensaje reconoció la ardua travesía que han compartido.

"Hemos recorrido un largo camino durante los últimos 33 años y, sin embargo, hoy te amo incluso más que el día en que dijimos: "Te amo" ¡Feliz aniversario! Tengo mucha suerte de compartir la vida contigo" escribió la exprimera dama.

The best decision I ever made was marrying you, @MichelleObama. For 33 years, I’ve admired your strength, grace, and determination — and the fact that you look so good doing it all. Happy anniversary! pic.twitter.com/YoV098JDS5 — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2025

Por supuesto que con esta emotiva fotografía en la que Michelle muestra una gran sonrisa que destaca por su lipstick rojo, les han llovido miles de felicitaciones y comentarios por mantenerse juntos por tanto tiempo.

Incluso hay quienes citaron las palabras de la propia Michelle, quien tiene un podcast, hablando de su matrimonio. " No ha habido un sólo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi hombre ".

Los rumores sobre su supuesta separación hablaban sobre que lo estaban enfrentando en secreto, ya que no sólo tenían que cuidar su imagen pública también porque ambos tienen una fortuna acumulada de 70 millones de dólares por la que tendrían que llegar a un acuerdo en su repartición.

Esta no es la primera vez en que el rumor de que los Obama se puedan separar se filtra en medios de comunicación o en redes, dado a que en meses anteriores también se señaló que el expresidente estadounidense presuntamente había entablado una relación en secreto con la actriz Jennifer Aniston, poniendo bajo lupa las declaraciones de los involucrados.