Kylie Jenner volvió a acaparar miradas durante la Semana de la Moda en París, al llegar radiante al desfile de Schiaparelli este jueves.

La empresaria de 28 años fue fotografiada sonriendo con naturalidad mientras caminaba hacia el exclusivo evento, donde su hermana Kendall Jenner participaría en la pasarela.

Kylie lució un vestido de noche con lentejuelas que brillaba intensamente bajo los flashes de las cámaras. El diseño, de escote pronunciado y tirantes finos, resaltaba su figura con elegancia y sofisticación.

Para completar el look, llevó un clutch plateado reflectante y unos tacones de aguja plateados que combinaban a la perfección con el vestido.

La presencia de Kylie no pasó desapercibida entre los asistentes, quienes la vieron llegar con seguridad y estilo al desfile de una de las casas de moda más vanguardistas del momento.

El evento, reservado solo para invitados, presentó la colección Primavera-Verano 2026 de Schiaparelli, con celebridades en primera fila y una atmósfera de lujo y exclusividad. Kylie Jenner se sentó junto a Rosalía e incluso hicieron un TikTok.

la gente diciendo que no se llevaban bien pero aqui tienes a Kylie Jenner subiendo un video junto a Rosalia a instagram pic.twitter.com/Ud4Wky95ft — ٗ (@APALEAPALE) October 2, 2025

Mientras Kylie Jenner brillaba con su look glamuroso, otras figuras como Pamela Anderson también destacaron por su estilo.

Pamela optó por un vestido de satén con escote alto y mangas largas, acompañado de tacones negros y un clutch color champán, mostrando una elegancia sobria y atemporal.

La Semana de la Moda de París, que arrancó el lunes, ha reunido a las marcas más influyentes como Saint Laurent, Stella McCartney y Balmain, y sigue siendo el epicentro de tendencias globales.

Kylie Jenner, quien se dio a conocer desde niña en el reality Keeping Up With The Kardashians, ha evolucionado en una poderosa influencer y empresaria.

Fundadora de Kylie Cosmetics, ha generado millones en ventas y recientemente lanzó su perfume Cosmic, ampliando su imperio más allá del maquillaje.

Además de ser embajadora de marcas y modelo para diseñadores como Jean Paul Gaultier, Kylie demuestra que su presencia en el mundo de la moda es estratégica.