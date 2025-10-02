Los fanáticos y usuarios de redes sociales están molestos con Selena Gomez por la actitud “grosera” y “desconsiderada” que habría tenido con Francia Raisa, la amiga que le salvó la vida tras donarle un riñón; salió a la luz que la cantante no habría invitado a la joven a pesar del gesto que tuvo con ella en 2017.

La lujosa y exclusiva boda de Selena Gomez y Benny Blanco se llevó a cabo el pasado sábado 27 de septiembre de 2025; a la ceremonia acudieron un gran número de celebridades, entre los que se incluyen a Taylor Swift, Paul Rudd, Steve Martin, entre otros. De acuerdo con medios internacionales, la intérprete de “Love You Like a Love Song” invitó a todos sus seres queridos y personas más cercanas.

Pero una de las grandes ausentes en este importante evento habría sido la amiga que le donó un riñón a Selena Gomez cuando ella se encontraba en un momento muy complicado luchando contra el Lupus que padece.

¿Selena Gomez invitó a su boda a Francia Raisa?

En TikTok circula un video en el que se le pregunta a Francia Raisa sobre Selena Gomez y su boda; la actriz, de 37 años, dejó entrever que no fue invitada a la celebración. “Ay Dios mío, de eso no voy a hablar, sí sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella y pues mira, tiene vida, ya es millonaria y estoy agradecida de que pude hacer eso por ella (donarle un riñón)”, mencionó Francia.

Cuando se le pidió que enviara un mensaje a las personas que están considerando donar órganos dijo lo siguiente: «Mira, desde el principio los doctores me dijeron: “es una donación. Si vas a donar un dólar, no vas a llamar a decir: ‘oye, ¿qué estás haciendo con mi dólar?’”. Y es algo bonito que pude hacer, estoy agradecida que estoy viva y poder decir que he salvado una vida».

Estas palabras de Raisa fueron tomadas por los fanáticos como una forma de decir que no le reclama a Selena Gomez el que ahora no sean tan cercanas y estén distanciadas, incluso, el que no la haya invitado a su boda, como supuestamente se afirma ya que la joven no aparece en la lista de invitados que se filtró en diversos medios.

Además, el mismo día que Selena se estaba casando con Benny Blanco, Francia Raisa compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram en las que se observa que estuvo en otro lugar y no en California, que fue donde se celebró el enlace matrimonial de la famosa cantante.