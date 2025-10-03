Belinda, Danna y Kenia Os, consideradas las actuales "reinas del pop de México", anunciaron este viernes que preparan una canción en conjunto durante una conversación en Apple Music.

"Ya es un hecho: se viene una canción de la trinidad del pop mexicano. Vamos a servir, 'babies'. Y no podemos decir más. Para mí, es un honor enorme lograr esta colaboración, que con todo y las agendas locas nuestros equipos lo hagan posible. Va a ser increíble", expresó Danna.

Apple Music adelantó la primicia que las cantantes hacen en una conversación especial de 'Pop up radio' de Apple Música Uno que se transmite este viernes.

La colaboración entre Belinda, de 36 años, Danna, de 30, y Kenia Os, de 26 años, era algo esperado en particular por el público LGBTI, millenial y de la generación Z de México, donde dichas audiencias crecieron mientras veían a estas artistas en telenovelas o redes sociales.

"Va a estar brutal, se los prometemos", comentó Kenia Os. "Somos mujeres que hacemos nuestro trabajo impecablemente, con amor y entrega. Estoy muy emocionada. Y ojo, no estamos creando expectativas", agregó.

El anuncio ocurre mientras Belinda promociona el álbum 'Indomable', que lanzó este año y en el que experimenta con los corridos tumbados, mientras Danna promociona su sencillo 'KHE Calor', y Kenia Os promueve sus colaboraciones 'Una nada más' con Los Ángeles Azules y 'En 4' con la brasileña Anitta.

En la charla con Apple Music, las tres comparten lo que significa para ellas ser "mujeres poderosas en la música y qué representa ser indomables", según indicó la productora.

"Para mí, una mujer indomable es alguien que lucha por sus sueños, que no permite que nada ni nadie la haga sentir menos, que tiene sueños diferentes cada día y sabe que puede cumplirlos y luchar por ellos. Mujeres como Frida Kahlo, que fue una de las más increíbles de la historia de nuestro país", compartió Belinda.