A mes y medio de la muerte de Iryna Zarutska apuñalada en el tren de Charlotte, en Carolina de Norte, el Departamento de Policía local publicó las llamadas de emergencia que reportaron el ataque contra la refugiada ucraniana.

De acuerdo con fuentes consultadas por Fox News, el pasado 22 de agosto, al menos cinco personas llamaron al teléfono de emergencias, 911, pidiendo ayuda y tratando de explicar lo ocurrido.

Entre gritos y un ambiente confuso, una persona dijo: "Creo que la apuñalaron en la carótida. Hay mucha sangre. No tiene pulso. Creo que se ha ido".

"Hay una señora en el suelo. Está sangrando mucho. No creo que reaccione. Hay mucha sangre", comentó mientras intentaba explicarle al operador donde se encontraba.

"Esta señora acaba de ser apuñalada... No estoy seguro de dónde estamos... Hay un edificio alto. Todos gritan. La gente está enloquecida".

Pese a que apenas los operadores estaban recibiendo los primeros datos de lo ocurrido en una de las llamadas, uno de las personas que estaban en el sitio pudo describir donde se encontraban.

"Este hombre la apuñaló sin ninguna razón", se escucha en otro de los reportes al 911, hecho que posteriormente fue comentado por la policía de Charlotte que investiga el caso.

En otra de las llamadas, una persona dio la descripción del sospecho, cuya identidad posteriormente fue identificada como Decarlos Brown Jr.

"(Era) un hombre negro, con rastas, el cabello recogido, una camiseta negra y pantalones de mezclilla azules. Tenía la mano vendada", comentó.

En uno de los reportes, se escucha la voz de un hombre atemorizado contando que había a testiguado como una joven había sido apuñalada mientras viajaba en el tren. "Creo que podría estar muerta".

Finalmente, un grupo de policías y de emergencias se trasladaron al sitio donde corroboraron lo sucedido, y lograron capturar a un hombre de 35 años que fue señalado de ser el principal sospechoso del ataque.

El caso del ataque contra la joven refugiada ucraniana Iryna Zarutska de 23 años de edad se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales por la policía 15 días después de perpetrarse los hechos.

La agresión causó indignación entre la ciudadanía e incluso el presidente Donald Trump exigió la pena mayor para el responsable del ataque.