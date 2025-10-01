El alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló este miércoles que no hubo víctimas por el derrumbe parcial este miércoles de un edificio de viviendas públicas de veinte pisos en el distrito de El Bronx (Nueva York), pero que continúan las restricciones a su alrededor para garantizar la seguridad de la zona.

🚨💥 ¡Explosión de gas en el Bronx!

Parte de un edificio de departametos quedó con una de sus esquinas convertida en un montón de escombros. Autoridades de #NuevaYork no reportan heridos, pero pidieron a los transeuntes evitar la zona, pues aún hacen una evaluación completa de… pic.twitter.com/bid6IJEyMH — Vive USA (@Vive_USA) October 1, 2025

"Somos extremadamente afortunados, en este momento no tenemos pérdidas de vidas ni heridos", indicó el regidor en una rueda de prensa junto a varias autoridades locales, concejales y la presidenta del condado, Vanessa Gibson.

De acuerdo con el jefe de Bomberos, Robert Tucker, se cree que hubo una explosión, poco después de las 8:00 hora local (12:00 GMT), en el conducto de ventilación conectado a la caldera que provee el agua caliente y calefacción al edificio para la época invernal.

En estos momentos, se investiga la causa de esa explosión.

"Creemos que ahí ocurrió la explosión, pero eso lo decidirán nuestros bomberos y el Departamento de Policía", indicó Tucker.

Los bomberos usaron drones y perros para asegurar que nadie quedó bajo los escombros.

La explosión afectó los apartamentos ubicados en dos bloques del edificio y, aunque el resto de los residentes pueden volver a sus apartamentos, están siendo inspeccionados y el servicio de gas fue cortado.

Imágenes del incidente muestran escombros y, de acuerdo con algunos medios, su fuerza arrojó aires acondicionados y ladrillos hacia otros edificios del complejo de apartamentos.

Trascendió en la conferencia de prensa que el edificio tiene varias irregularidades reportadas pero se desconoce si están vinculadas con la explosión, por lo que el comisionado del Departamento de Edificios, James Oddo, pidió cautela y que no se saquen conclusiones precipitadas.

El complejo afectado es parte de una red de 11 edificios de viviendas públicas para personas de escasos recursos, donde en total residen 3.600 neoyorquinos.