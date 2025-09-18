A casi un mes del apuñalamiento del que fue víctima la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en Carolina del Norte, un tribunal acusó al presunto responsable de asesinato en primer grado.

De acuerdo con Fox News, los registros consultados del Tribunal Superior de Mecklenburg señalan que del ataque perpetrado en uno de los vagones del tren de Charlotte ocurrido el 22 de agosto, los fiscales alegan que la agresión fue ilegal e intencional.

Argumentan que Decarlos Brown, de 35 años, apuñaló "con malicia y premeditación" a la joven ucraniana, de 23, además de que confirmaron que contaban con las pruebas suficientes para avanzar con el caso.

Asimismo, se dio a conocer que entre los testigos del ataque están enlistados por la fiscalía están los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

La próxima audiencia está programada para el 16 de octubre, en la que, en caso de ser declarado culpable, Decarlos Brown podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o pena de muerte, esto último en caso de que la fiscalía lo solicite al juez.

¿Cómo asesinaron a la ucraniana refugiada en Estados Unidos?

La muerte de Iryna Zarutska fue revelada en redes sociales a inicios de septiembre, más de 15 días después de los hechos, a través de la filtración de los videos de seguridad del tren de Charlotte en los que se muestra a la joven a bordar al vagón, sentarse sola frente a Brown, quien momentos después la apuñaló para luego retirarse del lugar.

Las imágenes causaron indignación entre la comunidad estadounidense, no sólo con la brutalidad del crimen, también ante la nula reacción de las personas que estaban sentadas al rededor en el momento del ataque.

La indignación aumentó ante los cuestionamientos de los cibernautas por la falta de difusión del caso y al revelarse que el presunto responsable de asesinar a la refugiada contaba con un largo historial criminal, en el que se señala que 14 veces había ingresado a prisión.

Medios estadounidenses, reportaron que Iryna meses antes había escapado de la guerra en Ucrania para refugiarse en Estados Unidos en casa de sus tíos, donde llegó a trabajar en una pizzería.