Jennifer Aniston enamoró a sus fanáticos luego de aparecer en la portada de la revista Harper’s Bazaar UK para la edición de noviembre. En redes sociales se han hecho virales las fotografías que realizó para la exclusiva sesión.

La actriz de Friends aparece en la portada luciendo un impresionante look blanco, diseñado por Ralph Lauren con encaje y detalles transparentes. El atuendo constó de un maxivestido blanco, con falda holgada, escote en V y aberturas en las piernas.

Jennifer sumó un abrigo negro largo con mangas dobladas, zapatillas de tacón con flecos. En la imágenes, Jenn aparece sentada en una moderna silla con una pierna elevada y los brazos detrás de su cabeza.

Definió sus rasgos con blush tenue, amplias pestañas negras y un poco de sombra en los párpados.

Su rubio cabello se vio alaciado con raya en medio, los mechones le rosaban el rostro y caían sobre sus hombros de forma glamorosa.

La celebridad, de 56 años, también posó con looks elegantes de vestir y accesorios que le sumaron estilo como sombreros peludos, joyas de diamantes, guantes extralargos y brazaletes de oro.

Aniston no sólo colaboró con la revista de moda para realizar la sesión fotográfica, sino que habló en exclusiva sobre su trabajo como actriz y su carrera artística que despegó en la década de los 90 tras aparecer en la serie de Friends.

Asimismo reflexionó sobre ser una actriz exitosa que está llegando a los 60 años. “La idea social de una fecha de caducidad ya no existe: es una vieja ideología”, señaló la celebridad. “Estamos aquí y somos más de la mitad de la población… ¿y alguno de ustedes, idiotas, estaría aquí si no fuera por nosotros”, agregó.

Jennifer señaló que las actrices como ella están llenas de sabiduría y que son pieza clave para el mundo del cine hoy en día: “La sabiduría que las mujeres mayores pueden aportar es bastante extraordinaria, y es una de las áreas en las que hemos visto un proceso genuino en el mundo del cine”.

A la vez que reflexionaba sobre su carrera, la actriz dijo que ocultó una lucha de 20 años que enfrentó para poder tener un bebé y desmintió las afirmaciones que circularon sobre que no quería ser madre porque era una “adicta al trabajo”.

“No sabían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años para intentar formar una familia, porque no salgo y les cuento mis problemas médicos”, señaló Aniston.