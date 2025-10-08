La actriz y conductora Angélica Vale fue duramente criticada en su intento de hablar de la polémica que se desató entorno a que Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del Super Bowl LX que se realizará en Levi's Stadium en San Francisco.

En un programa de radio, la hija de Angélica María expresó su postura sobre el tema diciendo: "El ICE va a llegar al Super Bowl y yo digo: "'No te preocupes", los boletos cuestan 5 mil dólares para arriba. A ningún latino nos alcanza para ir".

"Así que vamos a estarlo disfrutando en nuestra casa", concluyó su intervención.

Aunque en la forma de decirlo la actriz mexicana se incluyó en el comentario, el audio se viralizó en redes sociales, espacio en el que abrió el debate entre quienes lo consideraron una ofensa y otros que concordaron con su postura.

"Sí va mucho latino a ver el Super Bowl. Angélica está muy equivocada" "Esto es ofensivo por que se dirige y habla de los latinos despectivamente y los deja en una posición de burla ante las demás comunidades del país", se lee entre los comentarios en TikTok.

Sin embargo, otros más le dan la razón: "Pues es neta!!!! solos los de buen capital lo hacen" "Tiene toda la razón, y además es una gran estupidez, ir a gastar tanto dinero en un partido de futbol".

Cabe destacar que el comentario de Angélica Vale sobre la presencia de agentes del ICE afuera del estadio de los 49's de San Francisco se da luego de que recientemente autoridades estadounidenses inicialmente dijeron que estarían analizando la posibilidad que un grupo de estos uniformados fuera desplegado el día del evento.

Los agentes han sido los encargados de realizar cientos de detenciones de migrantes que presuntamente no cuenta con documentos oficiales para residir en el país.