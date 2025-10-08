Un hombre fue baleado este martes en calles de Salvatierra, Guanajuato, mientras estaba trasmitiendo en vivo un reporte por los baches que hay en la localidad.

"Ya me mataron corazón. Te amo, cuida a mis niños mi amor", dijo la víctima , identificada por los cibernautas como Don Nico, tras caer al suelo.

¿Qué ocurrió con el hombre que denunciaba baches en Salvatierra?

De acuerdo con un video difundido en redes social, la Don Nico estaba grabando en la calle y hablando con quienes se habían conectado al en vivo.

Al momento se ve a un par de motociclistas acercándose al hombre y al estar cerca uno disparó varias veces sin que se detuviera la unidad.

Luego el hombre cayó, pero la transmisión no se vio interrumpida por lo que se escucha todo el ruido al rededor.

Las personas conectadas empezaron a preguntar qué había pasado y a escribir: "que alguien lo lleve al hospital".

De pronto se escucha la voz de Don Nico, quien al verse afectado empieza a despedirse de su familia, sin embargo, instantes después pide que vayan por él.

"Te amo corazón, a mis hijos edúcalos bien. Estoy muriendo. Estoy tirado en el campo. Dile a mis hijos que los amo.

"Vengan, vengan rápido, me balearon", dijo el hombre mientras la gente en el en vivo se muestra consternada.

“Te amo. Ya me mataron, cuida a mis niños, edúcalos…”, así se despidió Don Nico de su familia en Guanajuato.



Ayer unos niños se quedaron esperando a su papá en casa y el último recuerdo que tendrán de él, es verlo morir. La gran tragedia de México, está, en que se ha vuelto… pic.twitter.com/LkdaarYOaG — Bryan LeBaron (@BClebaron) October 8, 2025

Tras difundirse el hecho, enseguida se viralizó en redes sociales donde empezaron a especular sobre lo que había pasado con el sujeto.

¿Qué dijeron las autoridades tras el hombre baleado en una transmisión en vivo?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, este martes recibieron el reporte de un hombre lesionado que se encuentra bajo atención médica.

La víctima fue identificada por las autoridades y se abrió la investigación correspondiente del caso.