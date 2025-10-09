La cantante brasileña Anitta volvió a causar sensación en redes sociales al compartir una fotografía donde luce un bikini blanco minimalista que resalta su figura tonificada.

Posando rodeada de aguas cristalinas y con el sol reflejando sobre su piel, la artista demostró una vez más que posee una figura de impacto a sus 32 años. Su postura relajada, con las manos en el cabello y una mirada segura, transmite una vibra poderosa.

El bikini blanco, combinado con el entorno paradisíaco, creó una imagen que rápidamente se volvió viral. Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de elogios, celebrando tanto su belleza como su autenticidad.

Otras fotografías mostraron a la cantante rodeada de árboles impresionantes y dunas de arena. También se lució en bikini en la playa y mostró fotografías en el desierto.

Las fotos de Anitta salen a la luz luego de que fuera una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París 2025. La cantante brasileña fue la estrella musical del desfile Le Défilé – L’Oréal Paris, donde ofreció una potente presentación en plena Place de l’Hôtel de Ville, luciendo un impactante conjunto rojo diseñado por la firma brasileña Artemisi. Su actuación con los temas “Girl From Rio” y “Envolver” encendió al público.

Anitta también asistió a los shows de diseñadores como Stella McCartney y Balmain, donde se dejó ver en la primera fila con atuendos deslumbrantes.

Anitta es la reina del reguetón en Brasil y ha cautivado a todo el mundo con éxitos como Envolver. Sin embargo, su vida no siempre ha sido fácil.

Ha contado que sufrió abusos cuando era adolescente y que, al crear su personaje, tomó el control de su narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. También escuchó hablar a otras mujeres de sus abusos y supo que no estaba sola.

“Cuando creé mi personaje, Anitta, sólo quería ser una mujer con la que nadie pudiera joder. Porque a veces todavía te culpas a ti misma. Piensas que si te comportaras de otra manera, eso no te habría pasado”.

Anitta dijo al medio Us Weekly que su principal objetivo en este momento es sentirse bien y activa. “Tengo un nivel alto de endorfinas. Es una tontería, pero así es como uno debería sentirse después de un buen ejercicio físico. Confieso que no soy la persona más estricta del mundo en cuanto a mi rutina de ejercicios, pero soy la primera en admitir el maravilloso impacto que tiene en nuestra salud mental”, añadió.