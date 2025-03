La cantante y compositora brasileña Anitta fue vista saliendo de Bravo Studios en Nueva York, saludando a las cámaras con una sonrisa confiada.

La estrella deslumbró ataviada con un espectacular y elegante vestido cut-out en tonos marrones que resaltaba su figura, combinado con un bolso Yuta de Brandon Blackwood. Llevaba un escote cruzado.

Este vestido dejó a la vista sus piernas torneadas y lo combinó con un abrigo largo en color beige, así como con sandalias a juego y un lujoso bolso de mano en color verde.

Anitta. Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group

Anitta, de 31 años, presumió la belleza de su rostro con un maquillaje cargado que incluyó sombras marrones y brillantes en los párpados, ojos delineados con color negro, cejas perfectamente remarcadas y rubor en sus mejillas. Dejó suelta su cabellera castaña.

La presencia de Anitta en Nueva York se da después de que fuera una de las protagonistas del carnaval de Río de Janeiro en Brasil, donde cantó y bailó ante más de un millón de personas.

La estrella sorprendió a su público ataviada con un atuendo dorado de efecto espejo. Para su cuenta de Instagram también se lució con un look rosa repleto de brillantes y una gargantilla cortesía de Dolce & Gabbana.

En la serie documental Go Anitta, la estrella brasileña reveló que es bisexual. No obstante, ha recibido críticas de algunas personas en internet que dicen que nunca la han visto con mujeres. A lo que ella respondió que no una “falsa bisexual” sólo porque no haya tenido una pareja mujer en los años recientes.

“La gente quiere dictar cómo debes comportarte como bisexual. No he salido con una mujer por mucho tiempo. Tuve algo con una persona que mis amigos conocen, pero no fue nada serio. ¡A mí me pasa lo mismo con los hombres! A la gente le gusta decir: ‘Oh, ella dice que es bisexual, pero nunca ha tenido novia’”, dijo en entrevista con el medio Cosmopolitan UK.

“Me di cuenta de lo peligroso que es cuando tienes visibilidad y no sabes qué hacer con ella. Hay muchos adolescentes escuchándome. Sentí la presión”, agregó.

Anitta, 31 años, es la reina del reguetón en Brasil y ha cautivado a todo el mundo con éxitos como Envolver. Sin embargo, su vida no siempre ha sido fácil.

Ha contado que sufrió abusos cuando era adolescente y que, al crear su personaje, tomó el control de su narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. También escuchó hablar a otras mujeres de sus abusos y supo que no estaba sola.

“Cuando creé mi personaje, Anitta, sólo quería ser una mujer con la que nadie pudiera joder. Porque a veces todavía te culpas a ti misma. Piensas que si te comportaras de otra manera, eso no te habría pasado”.