Justin Bieber ha encendido las alarmas entre sus fanáticos luego de haber puesto en redes sociales un extraño mensaje en el que dice haberse sentido “sin valor” y como “un fraude” durante toda su vida.

En medio de la preocupación en torno a sus comportamientos y el deterioro físico que ha dejado ver por supuesto consumo de sustancias ilegales, el cantante de 31 años se pronunció sobre su salud y la forma en que se ha sentido desde que su carrera despegó con gran éxito a los 16 años hasta la fecha.

El cantante de Baby compartió una storie en Instagram en la que se sinceró sobre cómo se siente y la forma en que el síndrome del impostor le ha afectado en los últimos años. Él dijo: “La gente me ha dicho toda la vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’, y personalmente siempre me he sentido sin valor. Como si fuera un fraude”.

Y añadió: “Como cuando la gente me decía algo me hacía sentir furtivo, como si supieran mis pensamientos. Qué critico soy, qué egoísta soy en realidad. Ellos no dirían esto. Digo todo esto para decirte que, si te sientes furtivo, eres bienvenido al club. Definitivamente me siento desprevenido y descalificado para la mayoría de los días”.

El extraño mensaje que dejó Justin esta mañana encendió las alarmas entre sus fanáticas que creen que podría estar muy mal mentalmente y que quizá esté “buscando una salida” para su depresión y lo mal que se siente, insinuando que en cualquier momento podría quitarse la vida.

“Me da miedo de que Justin haga algo para lastimarse”, “Crecí con Justin, era mi felicidad, pero para él tanta euforia, tanto fanatismo estaba terminando con su niñez y salud mental, perdón Justin”, “Odio saber que Justin fue un adolescente que creció frente a tanta perturbación y hoy, aún después de tanto, tantos logros, sigue pensando así. Quisiera cuidarlo para siempre”, comentan los fans en X.

Via Instagram pic.twitter.com/J9FvlbUoJN — justin bieber fan page (@NikkiMary278018) March 13, 2025

La declaración de la celebridad de 31 años sobre sus sentimientos y vida personal surgen después de que en redes sociales se hicieran virales fotografías y videos de él comportándose de forma extraña, con una apariencia descuidada y enferma.

En varias ocasiones que se ha dejado ver con su esposa Hailey, el cantante ha lucido con los ojos hundidos y vestido de forma cuestionable desde la perspectiva de los críticos de las redes sociales y la prensa.

Asimismo, él mismo Justin ha compartido en Instagram fotos y videos fumando desde un bong, similar a una pipa de agua; si bien se comenta que podría consumir tabaco a través de este objeto, muchos aseguran que fuma marihuana.

¿Justin Bieber consume drogas? Esto es lo que se sabe

En un comunicado emitido por su agencia de representación, se dijo que Justin no consumía drogas y que no estaba mal, por el contrario, está “atravesando por uno de los mejores momentos de su vida”, además catalogó los rumores al respecto como “perjudiciales” y “obscenos”.

“La narrativa recurrente de que Justin consume drogas duras no es en absoluto cierta. Se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida”, se lee en el comunicado.

Justin y su esposa Hailey Bieber le dieron la bienvenida a su hijo Jack Blues hace poco más de siete meses; el representante reveló que el cantante está ocupado en criar al pequeño y en hacer música nueva.

Según dijo, Justin atravesó un año “muy transformador”, “le ha puesto fin a varias amistades cercanas y relaciones comerciales que ya no le servían”.

Una fuente cercana a los Bieber le dijo a Page Six que Justin se está tomando la crianza de su hijo a su manera, aunque le deja gran parte del trabajo a Hailey, quién está “muy preocupada por él y no está muy segura de cómo manejar las cosas”.

El insider agregó que el cantante de Never Say Never y What Do You Mean “está pasando por un momento difícil y Hailey está haciendo todo lo posible para estar ahí para él, pero no hay mucho que pueda hacer”.