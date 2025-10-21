Demi Moore volvió a deslumbrar en la alfombra roja, esta vez durante la Gala del Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, donde su presencia eclipsó a muchos invitados. A sus 62 años, la actriz reafirmó que la elegancia y belleza la acompañan siempre.

Demi Moore llegó al evento con un vestido guinda de escote profundo, que resaltaba su figura y permitía lucir un espectacular collar de diamantes. El diseño de Prada, con volumen lateral y una cola elegante, fue acompañado por un peinado de ondas largas que caían hasta su cintura, evocando el glamour.

La Gala del Museo de la Academia es una recaudación de fondos anual que reúne a las figuras más destacadas de Hollywood. Este año, el evento contó con un comité anfitrión de 56 celebridades, entre ellas Demi Moore, quien no solo brilló por su atuendo, sino también por su presencia en una noche dedicada al cine y al arte.

Además de su impacto en la moda, Demi Moore está viviendo un renacer profesional con la película La Substancia. En esta cinta, interpreta a una ex ganadora del Oscar que, tras ser despedida de su programa de televisión por cumplir 50 años, descubre una misteriosa sustancia que le permite compartir el cuerpo de una mujer más joven (interpretada por Margaret Qualley). La historia aborda temas como el envejecimiento, la fama y la presión social sobre la imagen femenina.

Moore ha confesado que trabajar en esta película fue “un viaje increíble” y “un bálsamo curativo” para los mismos temas que aborda la trama. “Me conmovió desde que leí el guión. En esencia, de lo que realmente se trata la película es de lo que nos hacemos a nosotros mismos”, declaró.

A lo largo de su carrera, Demi Moore ha enfrentado presiones sociales, cuestionamientos sobre su rol como madre y mujer, y una constante lucha por mantener su autenticidad en Hollywood.

En sus memorias Inside Out (2019), reveló que, incluso cuando fue la actriz mejor pagada de Hollywood tras Striptease (1996), luchaba con inseguridades profundas arraigadas en su infancia.

Su transformación física, su relación con la fama y su papel como madre han sido temas recurrentes en su vida pública. Aunque se ha especulado sobre cirugías estéticas, Demi Moore ha negado haberse sometido a procedimientos para alterar su apariencia.

La aparición de Demi Moore en la Gala del Museo de la Academia demostró que sigue siendo una fuerza imparable en la industria del entretenimiento.