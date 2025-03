Rumer Willis, hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis, se está haciendo viral en redes sociales por haber recetado un atrevido look que su madre lució en la película Striptease en 1996.

La también actriz hizo una sesión fotográfica apenas ataviada con un pequeño traje de baño dorado, idéntico al conjunto que usó Demi Moore como bailarina exótica hace casi 30 años.

El look constó en un sostén con cuello halter y un bikini de hilo de cintura alta. Rumer añadió un par de zapatillas negras de tacón alto, gafas solares negras y discreta joyería.

La hija de ambos actores hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos naturales y su cabellera rubia peinada en mechones lacios.

De acuerdo con los informes, Demi Moore se convirtió en la actriz mejor pagada de la industria en dicho momento por su participación en Striptease, ganando un total de 12.5 millones de dólares, salario que la hizo sentir empoderada, pero también muy criticada.

Rumer Willis recrea el icónico microbikini de su madre Demi Moore en ‘Striptease’. Foto: Backgrid/The Grosby Group

“Conseguir ese dinero por hacer striptease fue muy poderoso para mí porque no se trataba solo de mí; se trataba de cambiar el campo de juego para todas las mujeres”, dijo Demi en una entrevista que le dio a Variety.

“Pero como estaba interpretando a una stripper, traicioné a las mujeres. La idea rápidamente pasó a ser: 'Bueno, a ella sólo le pagan esa cantidad porque interpreta a una stripper'. Me afectó mucho”, añadió.

La sesión fotográfica de Rumer con el traje de baño de su madre ocurrió después de haber disfrutado de unas merecidas vacaciones familiares en México. en sus redes sociales documentó la salida y reveló en una de sus publicaciones que se encuentra soltera.

“Soy madre soltera y no veo a nadie”, dijo la actriz. “He intentado priorizar el tratarme a mí misma como me gustaría que me tratara mi pareja ideal, para así tener un modelo de cómo debería ser. Creo que muchas veces, como mujeres, simplemente tenemos que esperar a que un hombre aprenda a cultivar una relación íntima con nosotras mismas”, añadió.

Rumer se separó del padre de su hija Louetta Isley Thomas Willis, Derek Richard, poco después de su nacimiento.

En numerosas ocasiones la celebridad ha dicho que tiene una buena relación con su ex por el bien de su hija y para compartir su crianza, influenciada por la excelente relación que forjaron padres cuando se separaron por el bien de ella y sus hermanas.