La influencer Anastasia Karanikolaou realizó una de sus sesiones fotográficas más atrevidas hasta la fecha.

La mejor amiga de Kylie Jenner deslumbró ataviada únicamente con una chaqueta de cuero amarilla con franjas rojas. Se olvidó de la lencería y no usó nada más, dejando a la vista su abdomen plano y silueta de reloj de arena.

Usó lentes de sol, debajo de los cuales tenía billetes de 100 dólares. Peinó su cabellera en una coleta ligeramente despeinada y desató comentarios de sus 10. 3 millones de seguidores. “Wow”, “Toma todo mi dinero” y “Hermosa” fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fans.

Karanikolaou, quien ha colaborado con marcas como Savage X Fenty y Kylie Cosmetics, continúa consolidando su presencia como ícono de estilo y belleza en redes sociales.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Anastasia Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahor intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".