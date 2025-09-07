Anastasia Karanikolaou, conocida en el medio del entretenimiento y redes sociales por ser la mejor amiga de Kylie Jenner, consintió a sus millones de fanáticos al compartir una serie de fotografías de sí misma luciendo un pequeño traje de baño.

La influencer recurrió a su cuenta de Instagram para presumir la forma en que disfruta de los últimos días del verano en la piscina y bronceando su figura.

En las fotos que compartió se dejó ver ataviada con un sostén con copas de triángulo, a juego con un bikini de cintura baja; ambas prendas presentaron un estampado floral azul cobre tela satinada negra. El bikini, todavía en temporada, enmarcó su silueta perfecta y el vientre plano en el que trabaja horas en el gimnasio.

Al diminuto conjunto sólo le sumó gafas solares rectangulares. Dejó que su figura de infarto y belleza natural tomaran el protagonismo. Lució su belleza resaltada por maquillaje bronceado, a tono con el resto de su piel dorada por el sol. Usó labial nude, base que le dio efecto de porcelana a su piel y blush color rosado.

Las fotografías que se tomó en la piscina sirvieron para hacerle promoción a la marca de bebidas de sabor Celsius, con la que colabora como embajadora en redes sociales.

La influencer de redes sociales recientemente habló sobre su relación con Kylie Jenner y lo que ella le significa como amiga y socia en sus proyectos de moda y estilo de vida.

Por meses se rumoró que habían terminado su relación ya que no se habían mostrado juntas en público y en redes sociales como antes lo hacían con frecuencia. Sin embargo, Stassie Baby, como es conocida entre sus fans en internet, le dijo a People que sólo estaban viviendo sus respectivas vidas.

De hecho, destacó que su amistad está más fuerte que nunca y que no sería sencillo separarse ya que ambas saben "mucho de la otra".

Agregó que sus amigos son "la familia que pudo elegir" en medio de conflictos personales y familiares: "Mis amigos siempre han sido mi roca. Mis amigos son mi familia que pude elegir", dijo.

Recientemente ambas bellezas se fueron de vacaciones a las playas de Grecia para celebrar el cumpleaños número 28 de Anastasia junto a otros invitados.

Anastasia compartió algunos detalles del viaje en su cuenta de Instagram, entre ellos un video tomando cócteles y bailando sensualmente con Jenner a bordo de un yate de lujo.

Además de sus vacaciones de lujo, Stassie festejó su cumpleaños con un anuncio hecho en Instagram sobre su nueva colaboración con la firma Victoria’s Secret para ser embajadora en redes sociales y modelo de las próximas campañas publicitarias.